ارجاع ۲ هزار و ۷۷۴ گزارش تخلف بازار به تعزیرات حکومتی کردستان

سرویس کردستان – مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از ارجاع ۲ هزار و ۷۷۴ گزارش تخلف از سوی دستگاه های متولی نظارت بر بازار به این اداره کل در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این گزارش ها پس از وصول در شعب مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون رسیدگی می شوند.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی گزارش های مربوط به تخلفات بازار را به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده اند.

وی با اشاره به سهم دستگاه های ارجاع دهنده افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با یک هزار و ۸۳۷ گزارش، بیشترین سهم را در میان دستگاه های اعلام شده داشته است. پس از آن، اتاق اصناف با ۷۶۴ گزارش و جهاد کشاورزی با ۱۷۳ گزارش در رتبه های بعدی قرار دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به پراکندگی جغرافیایی گزارش های دریافتی بیان کرد: شهرستان سنندج به دلیل حجم فعالیت های اقتصادی، بیشترین تعداد گزارش های ارسالی را به خود اختصاص داده است؛ با این حال، نظارت بر بازار در سایر شهرستان های استان نیز ادامه دارد.

رحیمیان با تأکید بر رسیدگی به گزارش های دریافتی گفت: پرونده های ارجاعی پس از وصول در شعب تعزیرات حکومتی بررسی می شوند و در صورت احراز تخلف، با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

وی صیانت از حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر بازار را از اولویت های تعزیرات حکومتی دانست و افزود: در این راستا، همکاری با دستگاه های نظارتی استان برای شناسایی تخلفات احتمالی و پیگیری پرونده ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی از جمله گران فروشی، کم فروشی و درج نکردن قیمت کالاها، موضوع را از طریق سامانه های ارتباطی تعزیرات حکومتی یا بازرسان دستگاه های مسئول گزارش کنند تا امکان رسیدگی فراهم شود.