١٤ هزار کوچه در آذربایجان بدون نام اند

وی افزود: طی یک سال گذشته بیش از ٣ میلیون مرسوله پستی در استان جابه‌جا شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

رضازاده با اشاره به پیشرفت اجرای پروژه ملی «GNAF» در آذربایجان‌غربی گفت: این طرح در شهرهای استان ۸۰ درصد و در روستاها ۷۵ درصد پیشرفت دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به پوشش ۱۰۰ درصدی برسد.

وی همچنین از صدور یک‌هزار و ۷۸۱ کدپستی در استان خبر داد و گفت: با تکمیل بانک اطلاعات مکانی، دسترسی به نشانی دقیق شهروندان و ارائه خدمات دستگاه‌های مختلف تسهیل خواهد شد.

رضازاده با اشاره به همکاری پست با دستگاه‌های اجرایی افزود: در قالب تفاهم‌نامه با اداره‌کل امور عشایر، برای توقفگاه‌های فصلی عشایر کدپستی صادر می‌شود و این قشر می‌توانند با راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی، محصولات و صنایع‌دستی خود را از طریق شبکه پستی به سراسر کشور ارسال کنند.

وی اضافه کرد: همچنین با انعقاد تفاهم‌نامه میان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و اتاق اصناف، برای خانه‌باغ‌ها و زمین‌های زراعی نیز کدپستی صادر خواهد شد.