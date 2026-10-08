کردپرس
مدال طلای INOVA 2026 کرواسی به پژوهشگر کردستانی رسید
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ ۱۲:۲۹ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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همزمان با پنجاهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی اختراعات و نوآوری

مدال طلای INOVA 2026 کرواسی به پژوهشگر کردستانی رسید

دکتر حامد محبتی با ارائه «CryptoMind AI» در رقابت میان حدود ۶۰۰ طرح از ۵۷ کشور، علاوه بر مدال طلا، جایزه ویژه دانشگاه ملی علوم و فناوری پلی‌تکنیکا بخارست رومانی را نیز دریافت کرد.

به گزارش کرد پرس، دکتر حامد محبتی، پژوهشگر و مخترع کردستانی ، با ارائه پروژه «CryptoMind AI» در پنجاهمین دوره نمایشگاه و مسابقات بین‌المللی اختراعات و نوآوری INOVA 2026 در کرواسی، موفق به کسب مدال طلای این رویداد و جایزه ویژه دانشگاه ملی علوم و فناوری پلی‌تکنیکا بخارست رومانی شد.

این دوره از INOVA، بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، با حضور نمایندگان ۵۷ کشور جهان و ارائه حدود ۶۰۰ اختراع و طرح نوآورانه برگزار شد و پژوهشگران، مخترعان، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فناور از کشورهای مختلف در آن حضور داشتند.

پروژه «CryptoMind AI» با تمرکز بر فناوری‌های نوین هوش مصنوعی در این دوره ارائه شد و پس از طی فرآیند ارزیابی، موفق به دریافت مدال طلای مسابقات شد

همچنین این پروژه موفق به دریافت جایزه ویژه دانشگاه ملی علوم و فناوری پلی‌تکنیکا بخارست (National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest) شد.

نمایشگاه بین‌المللی اختراعات INOVA از رویدادهای حوزه اختراعات و نوآوری است که طرح‌های ارائه‌شده در آن توسط داوران و متخصصان حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برگزیدگان این رویداد، بر اساس نتایج ارزیابی، مدال‌های طلا، نقره و برنز و همچنین جوایز ویژه برخی مراکز علمی و صنعتی را دریافت می‌کنند.

پنجاهمین دوره INOVA در سال ۲۰۲۶ برگزار شد و مطابق اطلاعات ارائه‌شده، این دوره پنجاهمین سال برگزاری این رویداد بین‌المللی بوده است.

کسب مدال طلا و جایزه ویژه دانشگاه ملی علوم و فناوری پلی‌تکنیکا بخارست برای پروژه «CryptoMind AI» از نتایج حضور دکتر حامد محبتی در پنجاهمین دوره نمایشگاه و مسابقات بین‌المللی اختراعات و نوآوری INOVA 2026 است.

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