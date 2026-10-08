مدال طلای INOVA 2026 کرواسی به پژوهشگر کردستانی رسید

همزمان با پنجاهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی اختراعات و نوآوری

دکتر حامد محبتی با ارائه «CryptoMind AI» در رقابت میان حدود ۶۰۰ طرح از ۵۷ کشور، علاوه بر مدال طلا، جایزه ویژه دانشگاه ملی علوم و فناوری پلی‌تکنیکا بخارست رومانی را نیز دریافت کرد.

به گزارش کرد پرس، دکتر حامد محبتی، پژوهشگر و مخترع کردستانی ، با ارائه پروژه «CryptoMind AI» در پنجاهمین دوره نمایشگاه و مسابقات بین‌المللی اختراعات و نوآوری INOVA 2026 در کرواسی، موفق به کسب مدال طلای این رویداد و جایزه ویژه دانشگاه ملی علوم و فناوری پلی‌تکنیکا بخارست رومانی شد.

این دوره از INOVA، بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، با حضور نمایندگان ۵۷ کشور جهان و ارائه حدود ۶۰۰ اختراع و طرح نوآورانه برگزار شد و پژوهشگران، مخترعان، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فناور از کشورهای مختلف در آن حضور داشتند.

پروژه «CryptoMind AI» با تمرکز بر فناوری‌های نوین هوش مصنوعی در این دوره ارائه شد و پس از طی فرآیند ارزیابی، موفق به دریافت مدال طلای مسابقات شد

همچنین این پروژه موفق به دریافت جایزه ویژه دانشگاه ملی علوم و فناوری پلی‌تکنیکا بخارست (National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest) شد.

نمایشگاه بین‌المللی اختراعات INOVA از رویدادهای حوزه اختراعات و نوآوری است که طرح‌های ارائه‌شده در آن توسط داوران و متخصصان حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برگزیدگان این رویداد، بر اساس نتایج ارزیابی، مدال‌های طلا، نقره و برنز و همچنین جوایز ویژه برخی مراکز علمی و صنعتی را دریافت می‌کنند.

پنجاهمین دوره INOVA در سال ۲۰۲۶ برگزار شد و مطابق اطلاعات ارائه‌شده، این دوره پنجاهمین سال برگزاری این رویداد بین‌المللی بوده است.

کسب مدال طلا و جایزه ویژه دانشگاه ملی علوم و فناوری پلی‌تکنیکا بخارست برای پروژه «CryptoMind AI» از نتایج حضور دکتر حامد محبتی در پنجاهمین دوره نمایشگاه و مسابقات بین‌المللی اختراعات و نوآوری INOVA 2026 است.