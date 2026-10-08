خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای16مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ ۱۱:۳۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای16مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای16مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی انجام اقدامات مراقبتی در مرزها در ارتباط با طاعون/ جای نگرانی وجود ندارد خبر بعدی ١٤ هزار کوچه در آذربایجان بدون نام اند
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