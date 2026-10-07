سرویس آذربایجان غربی- رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت افتتاح مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی، این مجموعه را فراتر از یک بنای عمرانی و نمادی از آغاز فصلی تازه در پاسداشت و بازشناسی میراث شمس و مولانا دانست و بر نقش خوی در تبدیل شدن به کانونی زنده برای پژوهش، گفت‌وگو و بازخوانی میراث عرفان ایرانی تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان چهارشنبه شب ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در پیامی به مناسبت افتتاح مجموعه فرهنگی بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی ، با تاکید بر اینکه آذربایجان در سراسر تاریخ، یکی از استوارترین ستون‌های ایران و سرزمین فرهنگ، خرد، آزادی‌خواهی، ایستادگی و دفاع از تمامیت این سرزمین بوده است و خوی و تبریز در حاشیه تاریخ و هویت ملی ما نایستاده‌اند، بلکه در متن آن حضور داشته‌اند افزود: امروز نیز نام شمس، حلقه‌ای دیگر از پیوند ناگسستنی آذربایجان با ایران و ایران با معنویت، خرد و انسانیت است.

رئیس جمهوری در این پیام با بیان اینکه افتتاح مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی، تنها گشایش یک بنا یا پایان یک پروژه عمرانی نیست؛ آغاز فصلی تازه در پاسداشت و بازشناسی میراث یکی از درخشان‌ترین چهره‌های اندیشه و عرفان ایرانی است، تصریح کرد : خوی، به اعتبار این پیوند تاریخی، می‌تواند نه فقط در مقام آرامگاه شمس، بلکه به‌مثابه کانونی زنده برای پژوهش، گفت‌وگو و بازخوانی میراث او و مولانا جایگاهی شایسته در ایران و جهان بیابد.

پزشکیان همچنین با تاکید بر لزوم تبدیل این مجموعه فرهنگی به خانه‌ای برای اندیشه و پژوهش که پژوهشگران، فرهیختگان، هنرمندان و علاقه‌مندان، از ایران و دیگر نقاط جهان در آن گرد آیند و نسل‌های تازه با گنجینه‌ای آشنا شوند که در آن سخن از کرامت انسان، حقیقت‌جویی، معنویت، مدارا و پیوند میان انسان‌هاست افزود : کتابخانه، پژوهشکده، نگارخانه و دیگر فضاهای این مجموعه زمانی به مقصد حقیقی خود خواهند رسید که زنده و پویا باشند و در کنار پاسداشت میراث شمس، به رونق علمی و فرهنگی خوی، توسعه گردشگری معنوی و بهبود زندگی مردم این دیار نیز یاری رسانند.

رئیس جمهوری همچنین افتتاح این مجموعه در روزگار جنگ، تحریم و تهدید را معنایی فراتر از یک رویداد فرهنگی توصیف و تصریح کرد: دشمنان ایران ممکن است زیرساخت‌ها و زندگی مردم ما را هدف قرار دهند و با فشار و تحریم برای این ملت دشواری بیافرینند، اما نمی‌توانند اراده ایرانیان را در ساختن آینده، پاسداری از هویت و زنده نگه‌داشتن میراث خود درهم بشکنند.

پزشکیان با اشاره به اینکه ساخت و تکمیل این مجموعه حاصل کوشش یک فرد، یک نهاد یا یک دولت نیست افزود : این آرزو در طول سالیان، با عشق و پایداری مردم خوی و تبریز، تلاش پژوهشگران و هنرمندان و همراهی مدیران ملی و محلی زنده نگه داشته شد و از همه دولت‌ها، مدیران، خیرخواهان و کسانی که از نخستین گام تا طراحی، تأمین اعتبار، ساخت و تکمیل این مجموعه نقش داشته‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.