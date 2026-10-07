مبلغ کالابرگ افزایش نیافت؛ حساب سه گروه شارژ شد

کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰ ، ۱ و ۲ است، امروز (چهارشنبه - ۱۵ مهر) بدون افزایش همان مبلغ یک میلیون تومان، شارژ و قابل برداشت شد.

به گزارش کرد پرس، در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت خانوارها تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن ها ۰ ، ۱ و ۲ است، امروز (چهارشنبه - ۱۵ مهر ۱۴۰۵) شارژ و قابل برداشت شد. با وجود اینکه دولت اعلام کرده بود از این مرحله برای اقشاری از مردم مبلغ کالابرگ (که فعلا به ازای هر نفر یک میلیون تومان است) افزایش می‌یابد، هنوز این اتفاق رخ نداده و طبق روال گذشته، کالابرگ مهر ماه واریز شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار بیانیه‌ای این خبر را اعلام کرد. در ادامه، متن این بیانیه را می‌خوانید:

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵سرپرستان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور) و دارای رقم پایانی کد ملی ۰ ، ۱ و ۲ از تاریخ ۱۵ مهر امکان استفاده از اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی خود را خواهند داشت.

همچنین خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ است، از ۲۵ مهرماه مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ یا ۹ است، از پنجم آبان‌ماه می‌توانند از کالابرگ یک میلیون تومانی مهرماه خود استفاده کنند.

کلیه خانوارها تا پایان آذرماه فرصت خواهند داشت نسبت به خرید اقلام مشمول کالابرگ مهرماه اقدام کنند.

تأکید می‌شود هم‌وطنان برای پیگیری امور مربوط به کالابرگ، از مراجعه حضوری به ادارات دولتی خودداری کرده و صرفاً اخبار و اطلاعیه‌های رسمی دولت را از مراجع معتبر دنبال کنند.»

طبق اعلام مسئولان این زمان‌بندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات کشاورزی، میوه و تره‌بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد.

همچنین امکان خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی نظیر بوقلمون در تعدادی از شهرها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده‌ است.