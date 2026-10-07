انهدام یک گروه مسلح داعش در اقلیم کردستان؛ ۲۲ نفر بازداشت شدند

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه اداره کل عملیات امنیت اقلیم، این عملیات بر پایه اطلاعات امنیتی و پس از ۹۶ ساعت تحقیقات و با حکم قاضی تحقیقات امنیتی انجام شده و نیروهای امنیتی با هماهنگی اداره امنیت استان حلبچه، ۲۲ متهم را در محدوده‌های سلیمانیه، حلبچه، پنجوین، خورمال و سیروان بازداشت کرده‌اند. به گفته اداره امنیت، این افراد عضو «کتیبه پنجم» وابسته به داعش در ولایت کردستان بوده‌اند و اهدافی از جمله موارد زیر را دنبال می‌کردند: سازماندهی مجدد گروه و گرفتن بیعت از اعضا؛ بمب‌گذاری و انجام انفجار در استان حلبچه؛ رصد و تیراندازی به نیروهای امنیتی هنگام برگزاری تمرین‌ها و آموزش‌های نظامی؛ ایجاد امارت در مناطق هورامان یا شارزور؛ برقراری ارتباط میان هسته‌های خفته داعش در کردستان و عراق با تروریست‌های خارج از کشور؛ جمع‌آوری پول برای خرید سلاح. در جریان این عملیات، مقادیر قابل‌توجهی سلاح و تجهیزات نظامی نیز کشف و ضبط شده است؛ از جمله یک قبضه آرپی‌جی، سه گلوله و پنج خرج، یک گلوله خمپاره، شش نارنجک دستی، شش قبضه کلاشینکف به همراه ۱۳ خشاب و ۳۰۰ گلوله، دو قبضه تپانچه با ۱۰۰ گلوله، یک دوربین مداربسته، یک دوربین دوچشمی نظامی و لباس و تجهیزات نظامی. دستگاه امنیت اقلیم کردستان اعلام کرد افراد بازداشت‌شده بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شده‌اند و تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.