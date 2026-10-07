به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، از دولت فدرال در بغداد خواست برای مقابله با حملات پهپادی که هر از گاهی اقلیم کردستان عراق را هدف قرار می‌دهد، سامانه‌های پدافند هوایی در اختیار این اقلیم قرار دهد. به نوشته شفق نیوز، بارزانی در گفت‌وگو با خبرنگاران در اربیل اظهار داشت که نیروهای ائتلاف بین‌المللی، به ویژه با پایان یافتن ماموریت‌ها و مسئولیت‌هایشان در زمینه مبارزه با گروه داعش، ناگزیر به خروج بودند اما خروج نیروهای این ائتلاف به معنای پایان روابط کشورهای عضو آن با اقلیم کردستان و به طور کلی با عراق نیست. در خصوص نگرانی‌ها درباره احتمال ظهور دوباره داعش، بارزانی تاکید کرد که نیروهای امنیتی عراق و نیروهای پیشمرگه از سطح مناسبی از آمادگی و توان عملیاتی برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی در کشور برخوردارند. وی افزود: ما نگران ایجاد خلا امنیتی نیستیم اما یک موضوع مهم وجود دارد و آن، تامین سامانه‌های پدافند هوایی برای اقلیم کردستان عراق است. ما به کمک دوستانمان نیاز داریم و در گفت‌وگویی مستمر با آنها و همچنین با دولت فدرال برای دریافت این سامانه‌ها هستیم. وی تاکید کرد که به‌ محض تامین سامانه‌های پدافند هوایی، خطرات و تهدیدهای متوجه اقلیم برطرف خواهد شد. بارزانی همچنین گفت که مردم اقلیم کردستان عراق اطمینان داشته باشند که هیچ مشکل یا تهدید امنیتی اقلیم را تهدید نمی‌کند. وی همچنین اشاره کرد که روابط خوب میان اربیل و بغداد در مسیر حل اختلافات و مسائل قدیمی و حل نشده قرار دارد.