نماینده ولی فقیه در کردستان با تأکید بر اینکه روح حاکم بر نظام بانکی باید خدمت به مردم و گره‌گشایی از زندگی آنان باشد، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، هنر نظام بانکی آن است که از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل امور مردم استفاده کند.

به گزارش کردپرس، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در بازدید از مجموعه مدیریتی امور شعب بانک تجارت در استان کردستان، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر کشور، به‌ویژه استان کردستان، اظهار کرد: بانکداری موفق صرفاً رویکردی متمرکز بر حفظ منابع نیست، بلکه استفاده از راهکارهایی است که در عین صیانت از منابع، بتواند در زندگی مردم منشأ خیر، امید و گشایش باشد.

وی با تأکید بر اینکه نباید اجرای ضوابط به‌گونه‌ای باشد که فلسفه خدمت و حمایت از مردم به حاشیه برود، افزود: امروز جوانی که برای ازدواج، خانواده‌ای که برای تأمین نیاز ضروری، کارآفرینی که برای حفظ اشتغال و تولیدکننده‌ای که برای ادامه فعالیت خود به تسهیلات بانکی نیاز دارد، نباید احساس کند در برابر یک دیوار بلند اداری قرار گرفته است.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای گره‌گشایی از کار مردم

نماینده ولی فقیه در کردستان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مدیران و کارکنان نظام بانکی در این شرایط اقتصادی، با سعه‌صدر، تکریم مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مسیر خدمت‌رسانی و پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند.

پورذهبی گفت: گاهی یک تصمیم درست و یک همراهی به‌موقع می‌تواند گرهی از زندگی یک انسان باز کند و بانک‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم احساس کنند نظام بانکی در کنار آنهاست.

وی افزود: این موضوع یکی از مهم‌ترین جلوه‌های خدمت به مردم و مسئولیت اجتماعی نظام بانکی است.

ضوابط بانکی نباید به مانع غیرضروری تبدیل شود

حجت‌الاسلام پورذهبی با تأکید بر اینکه رعایت ضوابط بانکی و حفظ منابع بانک یک ضرورت قابل پذیرش است، تصریح کرد: در کنار آن، روح حاکم بر نظام بانکی باید خدمت به مردم و گره‌گشایی از زندگی آنان باشد.

وی ادامه داد: جایی که قانون اجازه می‌دهد، باید از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل امور مردم استفاده شود و در اخذ وثایق، معرفی ضامن، تشکیل پرونده و سایر مراحل، از تحمیل موانع غیرضروری پرهیز شود.

ضرورت تعمیق همدلی در حوزه اقتصادی کردستان

نماینده ولی فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به فشار سنگین واردشده به استان کردستان در جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: آمار شهدای نیروهای مسلح در استان در جنگ تحمیلی اخیر به حدود ۹۰ نفر رسید و حجم تخریب در استان به نسبت سایر استان‌ها بسیار بالاتر بود.

وی افزود: با همراهی مردم و مسئولان، این تهدید به فرصت بزرگی برای همدلی تبدیل شد و لازم است این همدلی با تلاش دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، عمیق‌تر شود.

قدردانی از مدیریت اختلالات بانکی پس از حملات سایبری

پورذهبی همچنین به حملات سایبری انجام‌شده به چهار بانک کشور در اواخر بهار امسال اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اگرچه در یک مقطع زمانی مردم به واسطه اختلال پیش‌آمده در انجام امور بانکی دچار مشکلاتی شدند، اما بانک‌ها توانستند با مدیریت وضعیت پیش‌آمده، آسیب‌ها را به حداقل رسانده و مانع ایجاد نارضایتی عمومی شوند.

وی تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه را شایسته قدردانی دانست.