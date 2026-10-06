«مکانیک» در اصفهان ۲ پروانه زرین گرفت؛ تداوم درخشش ایوب گلکار در جشنواره های بین المللی

سرویس کردستان - فیلم کوتاه «مکانیک» به کارگردانی ایوب گلکار با کسب ۲ عنوان مهم در سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، بار دیگر نام این فیلم ساز را در جشنواره های معتبر مطرح کرد.

به گزارش کرد پرس، در آیین اختتامیه بخش بین الملل، فیلم کوتاه و پویانمایی این جشنواره که شامگاه دوشنبه در اصفهان برگزار شد، پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی به ایوب گلکار، کارگردان «مکانیک»، اهدا شد. این فیلم همچنین در بخش بین الملل جشنواره عنوان بهترین فیلم کوتاه را به دست آورد.

«مکانیک» در بخش فیلم کوتاه داستانی در رقابت با آثاری همچون «بچه های بهشت»، «سوکولو» و «ماکان» توانست نظر هیأت داوران را جلب کند و یکی از جوایز اصلی این بخش را به خود اختصاص دهد.

کسب هم زمان ۲ عنوان در بخش فیلم کوتاه و بخش بین الملل، جایگاه «مکانیک» را در میان آثار این دوره از جشنواره برجسته کرد و مسیر حضور بین المللی این اثر را پررنگ تر ساخت.

از اصفهان تا جشنواره های اقلیم کردستان

موفقیت «مکانیک» به جشنواره اصفهان محدود نمی شود. این فیلم پیش از این نیز در جشنواره های بین المللی دهوک و سلیمانیه در اقلیم کردستان حضور داشته و عناوین برتر این رویدادها را کسب کرده است؛ روندی که به شناخته شدن بیشتر و برجستگی اثر در عرصه جشنواره های بین المللی کمک کرده است.

سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار شد و در بخش های مختلف آن، آثار برگزیده در حوزه فیلم کوتاه، داستانی، مستند، پویانمایی، سریال پویانمایی و هوش مصنوعی معرفی و تقدیر شدند.