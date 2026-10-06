پوشش ۷۱ درصدی جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کردستان

سرویس کردستان - مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان گفت: ۱۳۸ هزار نفر معادل ۷۱ درصد جامعه هدف این صندوق در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت استان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته اند.

به گزارش کرد پرس، امجد حسین پناهی در نشست خبری با رسانه های کردستان، گفت: جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت استان ۱۹۲ هزار و ۶۰۱ نفر است که تاکنون ۱۳۸ هزار نفر از این افراد عضو صندوق شده اند.

وی افزود: در حال حاضر هفت هزار و ۳۶۴ نفر از اعضای صندوق در استان مستمری بگیر هستند و از خدمات و حمایت های این صندوق بهره مند می شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان با اشاره به خدمات اصلی این صندوق گفت: مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی و مستمری فوت، سه خدمت اصلی صندوق به بیمه شدگان است.

حسین پناهی ادامه داد: نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق و سازمان تأمین اجتماعی، امکان خرید سنوات سربازی و پرداخت هزینه های کفن و دفن از دیگر خدماتی است که به اعضای صندوق ارائه می شود.

چه کسانی می توانند عضو صندوق شوند؟

وی با اشاره به جامعه مشمولان صندوق اظهار کرد: تمام ساکنان روستاها و شهرهای دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت در گروه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال می توانند عضو صندوق شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان افزود: کشاورزان ساکن شهرهای بزرگ، بافندگان فرش، فعالان حوزه صنایع دستی و رانندگان نیز از دیگر گروه هایی هستند که امکان عضویت در این صندوق را دارند.

حسین پناهی با بیان اینکه هشت سطح بیمه پردازی برای اعضای صندوق در نظر گرفته شده است، گفت: بالاترین سطح حق بیمه سالانه در سال جاری هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و بیمه شدگان می توانند متناسب با شرایط خود یکی از سطوح بیمه پردازی را انتخاب کنند.

بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار و مادران دارای سه فرزند و بیشتر

وی از اجرای طرح های حمایتی برای پوشش بیمه ای گروه های خاص خبر داد و گفت: یک هزار و ۵۱۲ زن سرپرست خانوار ساکن روستاهای کردستان که تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد بودند، به صورت رایگان زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گرفتند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان ادامه داد: در قالب طرح جوانی جمعیت نیز ۹ هزار و ۳۳۶ زن روستانشین دارای سه فرزند و بیشتر به صورت رایگان تحت پوشش بیمه ای صندوق قرار گرفته اند.

حسین پناهی تاکید کرد: توسعه پوشش بیمه اجتماعی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک می تواند نقش مهمی در تقویت امنیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها و ایجاد پشتوانه ای برای دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت سرپرست خانوار داشته باشد.