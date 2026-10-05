کردپرس
عضو پیشین دفتر سیاسی اتحادیه: پس از خروج آمریکایی‌ها، در معرض خطر هستیم و آرامش خاطر نداریم
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۸:۳۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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عضو پیشین دفتر سیاسی اتحادیه: پس از خروج آمریکایی‌ها، در معرض خطر هستیم و آرامش خاطر نداریم

قادر عزیر عضو سابق دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در اظهاراتی بە مرحلە پس از خروج آمریکا از عراق اشارە کرد و گفت مردم ما پس از خروج آمریکا از نظر روانی و روحی امنیت نخواهند داشت.

بە گزارش کردپرس قادر عزیز عضو پیشین دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: پس از خروج نیروهای آمریکایی، وضعیت ما از نظر روحی و روانی خوب نیست و از نظر روانی و اجتماعی، مردم ما در معرض خطر قرار دارند.

قادر عزیز، عضو پیشین دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، در یک نشست خبری اعلام کرد: پس از خروج نیروهای آمریکایی، وضعیت ما خوب نیست؛ به همین دلیل باید تلاش کنیم با اتحاد و یکپارچگی خود این خطرات را از میان برداریم و به جهان نشان دهیم که کُردها متحد هستند.

وی افزود: «با اتحاد و یکپارچگی می‌توان اقدامات متفاوتی انجام داد. باید تلاش کنیم اقداماتی که اکنون در حال انجام است، به نتیجه برسد. امیدواریم موفقیت‌آمیز باشد و پاسخی به شرایط کنونی ارائه دهد.»

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