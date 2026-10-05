انتقاد استاندار آذربایجان غربی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی/قیمت سیب صنعتی غیرکارشناسی است

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از قیمت پایین و غیرکارشناسی خرید سیب صنعتی در استان، گفت: قیمت سیب زیردرختی بر اساس ارزیابی کارشناسان باید بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان باشد، در حالی که در حال حاضر با قیمت ۱۸ هزار تومان و پایین‌تر از نرخ واقعی خریداری می‌شود که این روند به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی روز دوشنبه در نشست ساماندهی سیب صنعتی آذربایجان غربی، با اشاره به شرایط خاص امسال و محدودیت‌های صادراتی افزود: همه مسئولان، دستگاه‌ها و تشکل‌های فعال در بخش کشاورزی و صادرات باید برای مدیریت این مسئله به میدان بیایند و نباید اجازه داد با سودجویی عده‌ای، به این محصول استراتژیک ضربه وارد شود.

وی با گلایه از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اظهار کرد: از وزارت جهاد انتظار می‌رفت با احساس مسئولیت بیشتری با موضوع صادرات سیب درختی برخورد کند.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: درباره تصمیمات نادرست این وزارتخانه در این زمینه هرچه سخن بگوییم جا دارد، چرا که باید شرایط ویژه این استان در صادرات سیب درختی به طور کامل در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای گشایش بازارهای جدید صادراتی بیان کرد: امسال رایزنی‌های متعددی با کشورهایی نظیر ویتنام و پاکستان برای صادرات سیب صورت گرفته و به دنبال ایجاد مسیرهای صادراتی جدید برای حمایت از تولیدکنندگان هستیم.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت ورود نهادهای حمایتی اضافه کرد: لازم است سازمان تعاون روستایی نسبت به خرید سیب صنعتی اقدام کند و حتی برای خرید سیب شب عید نیز از هم‌اکنون برنامه‌ریزی و اقدام شود تا حمایت مؤثری از تولیدکنندگان صورت گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: تعاون روستایی نباید در این زمینه به‌صورت مبهم صحبت کند، بلکه باید نرخ را به‌صورت شفاف اعلام کند تا هماهنگی لازم میان این مجموعه، باغداران و سردخانه‌ها ایجاد شود.

وی با اشاره به رتبه نخست استان در تولید سیب درختی کشور، از اتاق بازرگانی خواست نسبت به تکمیل زنجیره ارزش سیب درختی در آذربایجان غربی اقدام کند.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط روانی بازار یادآور شد: در فضای مجازی و رسانه‌ها جنگی آغاز شده که باید هوشیار بود تا به باغداران و تولیدکنندگان آسیبی نرسد و ناامیدی به بازار تزریق نشود.

وی ادامه داد: تجار، صنعتگران، سردخانه‌داران و باغداران همه در کنار هم شریک هستند و نمی‌شود یک‌طرفه در این بازار سود کرد و توجهی به وضعیت معیشتی باغدار نداشت، این افراد دشمن یکدیگر نیستند و لازم است برای عبور از مشکلات در کنار هم باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: قیمت سیب صنعتی زیر ۲۰ هزار تومان معنی ندارد و لازم است خریداری توسط جهاد کشاورزی انجام شود تا شرایط بازار اصطلاح شود.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت حقوق کشاورزان در این زمینه گفت: باید میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید و ذی‌نفعان بازار سیب تعامل و همکاری بیشتری شکل بگیرد تا ضمن حمایت از حقوق کشاورزان، زمینه رونق بیشتر صادرات این محصول نیز فراهم شود.

رحمانی اظهار کرد: لازم است سردخانه ها با تمام ظرفیت خریداری محصول را انجام دهند و همه باید در حمایت از همدیگر گام بردارند.

رحمانی با یادآوری اینکه لازم است سردخانه‌ها با استفاده از تمام ظرفیت خود نسبت به خرید محصول اقدام کنند، تصریح کرد: همه بخش‌ها در راستای حمایت و همکاری متقابل گام بردارند.

وی بر کاهش نرخ تعرفه‌های صادراتی تاکید کرد و افزود: لازم است در زمینه تعهدات ارزی هم در زمینه سیب درختی تدابیر و فرصت‌های جدیدی در نظر گرفته شود.

استاندار آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: لازم است بانک‌ها منابعی برای حمایت از تولید کنندگان و فعالان زنجیره سیب تعیین کنند و روسای شعب بانک‌ها موظف به این کار هستند.

به گزارش کردپرس، پیشتر نیز نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفته بود: دولت به خاطر ضعف در اجرای درست دیپلماسی اقتصادی نتوانسته بازارهای هدف خوبی برای صادرات سیب پیدا کند وکشاورزان و باغداران ما بخاطر عدم برنامه ریزی صحیح نه تنها با مشکل مواجه هستند بلکه متحمل خسارت‌های فراوان نیز شده اند.