وزارت داخله اقلیم کردستان اعلام کرد پس از دریافت گزارش‌هایی درباره مفقودی شماری از شهروندان در لیبی، اقدامات لازم برای یافتن و بازگرداندن آنان انجام شده و ۱۱ نفر طی روزهای آینده به اقلیم منتقل می‌شوند.

به گزارش کردپرس، وزارت داخله دولت اقلیم کردستان اعلام کرد روند بازگرداندن ۱۱ شهروند این اقلیم از لیبی تکمیل شده و این افراد طی روزهای آینده به اقلیم کردستان بازگردانده خواهند شد.

این وزارتخانه اعلام کرد پس از دریافت گزارش‌هایی درباره مفقود شدن شماری از شهروندان اقلیم در لیبی، به دستور نخست‌وزیر اقلیم کردستان، وزارت داخله و اداره روابط خارجی اقلیم مأمور شدند اقدامات فوری برای شناسایی، نجات و بازگرداندن این افراد انجام دهند. بر اساس این اعلامیه، تمامی اقدامات مربوط به ۱۱ شهروند تکمیل شده و مقدمات بازگشت آنها به اقلیم کردستان انجام شده است.

همزمان، وزارت داخله و اداره روابط خارجی اقلیم کردستان تلاش‌های خود را برای یافتن ۱۰ شهروند دیگر از منطقه راپرین که مدتی است خبری از آنها در دست نیست، افزایش داده‌اند. در این زمینه، هماهنگی با سفارت عراق در لیبی و نمایندگی‌های اقلیم کردستان نیز ادامه دارد.

دولت اقلیم کردستان همچنین از جوانان و خانواده‌ها خواست از مهاجرت غیرقانونی و مسیرهای نامنظم برای رفتن به کشورهای غربی خودداری کنند؛ چرا که این مسیرها جان افراد را به خطر می‌اندازد و ممکن است پیامدهای قانونی و انسانی سنگینی به همراه داشته باشد.

در این اطلاعیه آمده است برخی از این جوانان تا هشت ماه در زندان بوده و در این مدت به‌طور مستمر با خطر مرگ مواجه بوده‌اند. مهاجرت غیرقانونی از اقلیم کردستان به کشورهای اروپایی طی سال‌های اخیر به یکی از مسائل مورد توجه تبدیل شده است و پیامدهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی به همراه داشته است. با وجود کاهش این روند در سال‌های اخیر، موضوع مهاجرت همچنان برای بخشی از جوانان اقلیم به‌عنوان راهی برای رسیدن به کشورهای اروپایی مطرح است.