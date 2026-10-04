شهردار کانی دینار با دستور قضایی بازداشت شد

سرویس کردستان - بر اساس اطلاعات اولیه، شهردار کانی دینار با دستور مقام قضایی و از سوی دادستانی عمومی و انقلاب مریوان بازداشت شده است.

به گزارش کرد پرس، تاکنون جزئیات رسمی درباره علت بازداشت، موضوع پرونده و اتهامات احتمالی این مسئول شهری از سوی مراجع قضایی اعلام نشده است.

پیگیری ها برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پرونده ادامه دارد و جزئیات آن پس از اعلام رسمی مراجع قضایی اطلاع رسانی خواهد شد.