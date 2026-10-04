کردپرس
شهردار کانی دینار با دستور قضایی بازداشت شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۰۹:۵۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

شهردار کانی دینار با دستور قضایی بازداشت شد

سرویس کردستان - بر اساس اطلاعات اولیه، شهردار کانی دینار با دستور مقام قضایی و از سوی دادستانی عمومی و انقلاب مریوان بازداشت شده است.

به گزارش کرد پرس، تاکنون جزئیات رسمی درباره علت بازداشت، موضوع پرونده و اتهامات احتمالی این مسئول شهری از سوی مراجع قضایی اعلام نشده است.

پیگیری ها برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پرونده ادامه دارد و جزئیات آن پس از اعلام رسمی مراجع قضایی اطلاع رسانی خواهد شد.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
هم افزایی نظارتی مجلس و سازمان بازرسی به رفع دغدغه های مردم کمک می کند
خبر قبلی
هم افزایی نظارتی مجلس و سازمان بازرسی به رفع دغدغه های مردم کمک می کند
زندگی‌نامه استاد میلاد رضایی؛ از ریشه‌های پهلوانی تا بنیان‌گذاری اکوسیستم آکوفیت در دبی
خبر بعدی
زندگی‌نامه استاد میلاد رضایی؛ از ریشه‌های پهلوانی تا بنیان‌گذاری اکوسیستم آکوفیت در دبی
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.