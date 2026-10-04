هم افزایی نظارتی مجلس و سازمان بازرسی به رفع دغدغه های مردم کمک می کند

بازرس کل کردستان:

سرویس کردستان - بازرس کل استان کردستان بر تقویت همکاری و هم افزایی میان سازمان بازرسی و مجمع نمایندگان استان برای پیگیری مسائل کلان و راهبردی و تحقق نتایج ملموس برای مردم تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، محمدامین حیدری در نشست با مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، با تشریح اقدامات و عملکرد بازرسی کل استان در سال ۱۴۰۴ و نیمه نخست سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: شناسایی مسائل و دغدغه های مردم، عبور از جزئی نگری، تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی و نتیجه محوری اقدامات نظارتی در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

وی افزود: تلاش می شود آثار اقدامات نظارتی در زندگی مردم ملموس باشد و موضوعات و پرونده ها تا حصول نتیجه و رفع مشکلات پیگیری شوند.

رئیس شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی استان کردستان با اشاره به جایگاه نظارت در قانون اساسی گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از ارکان مهم نظارتی کشور هستند و تعامل و هم افزایی میان این دو بخش می تواند به شناسایی دقیق تر مسائل و رفع دغدغه های مردم استان کمک کند.

حیدری با اشاره به بخشی از اقدامات و پیگیری های بازرسی کل استان در حوزه های مختلف، موضوعاتی همچون اراضی، شبکه بانکی، تعهدات ارزی، امور مالیاتی، حقوق دولتی معادن، پهنه های معدنی و اصلاح فرآیندهای اداری را از جمله محورهای مهم فعالیت این مجموعه عنوان کرد.

وی همچنین کمبود اعتبارات سرانه آموزشی، مطالبات دانشگاه علوم پزشکی از سازمان های بیمه گر، تسهیلات ازدواج، انتقال حساب شرکت های بزرگ به استان، تکمیل کریدور شمال غرب به جنوب و توسعه زنجیره فولاد قروه را از دیگر مسائل مهم کردستان برشمرد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه های مسئول برای رفع آنها تأکید کرد.

بازرس کل استان کردستان با تأکید بر جایگاه نظارتی نمایندگان مجلس اظهار کرد: وظیفه نمایندگان در وهله نخست، نظارت و پیگیری اجرای صحیح قوانین است و می توان با بهره گیری از ظرفیت های قانونی مجلس و سازمان بازرسی، مسائل و دغدغه های مردم را با جدیت بیشتری دنبال کرد.

تأکید نمایندگان بر استمرار پیگیری مسائل استان

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد بازرسی کل استان، بر استمرار همکاری و پیگیری نتایج اقدامات نظارتی تأکید کرد.

امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد، با اشاره به برخی نتایج حاصل از پیگیری های نظارتی در حوزه گمرکات و بازارچه های مرزی مریوان و سروآباد، موضوعات مرتبط با شهرداری ها و تملک کمربندی غربی مریوان را نیز مطرح کرد.

وی همچنین خواستار تداوم پیگیری موانع سرمایه گذاری، تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و کاهش فرآیندهای استعلام شد.

محمدرسول شیخی زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان، نیز بر ضرورت تداوم بررسی موضوعات مرتبط با معادن طلا، پهنه های معدنی غیرفعال، منابع طبیعی و پروژه های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

وی تعیین تکلیف معادن غیرفعال دارای مجوز در چارچوب ضوابط قانونی و تداوم همکاری و تعامل مجمع نمایندگان با بازرسی کل استان را ضروری دانست.

سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران، نیز بر استفاده بیشتر از ظرفیت های نظارتی و بهره گیری از نتایج و داده های نظارتی در چارچوب ضوابط قانونی برای پیگیری مسائل استان تأکید کرد.

حیدری در پایان بر استمرار ارتباط و تعامل میان بازرسی کل استان و مجمع نمایندگان تأکید کرد و گفت: تداوم این ارتباط می تواند زمینه شناسایی دقیق تر مسائل، تقویت نظارت ها و پیگیری مؤثرتر مطالبات و دغدغه های مردم استان را فراهم کند.