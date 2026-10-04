«نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در پیامی به مناسبت سالگرد درگذشت زنده‌یاد «جلال طالبانی» تأکید کرد: با احترام فراوان؛ یاد رهبری بزرگ و ملی را ارج می‌نهیم که زندگی خود را وقفِ مبارزه برای احقاقِ حقوق مردم کُردستان و خدمت به عراق کرد و در سخت‌ترین دوران‌ها، صدای گفت‌وگو، تفاهم و همکاری مشترک بود.

به گزارش کردپرس، «نچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در پیامی به مناسبت سالگرد درگذشت زنده‌یاد «جلال طالبانی» رئیس ‌جمهور فقید عراق و از شخصیت‌های برجسته سیاسی تاریخ معاصر کُردستان، در توئیتی در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی «ایکس» X نوشت: در سالگرد درگذشت «مام جلال» (عمو جلال)، با احترام و قدردانی فراوان؛ یاد رهبری بزرگ و ملی را ارج می‌نهیم که زندگی خود را وقفِ مبارزه برای احقاقِ حقوق ملت کُردستان و خدمت به عراق کرد و در سخت‌ترین و همچنین دشوارترین دوران‌ها، صدای گفت‌وگو، تفاهم و همکاری مشترک بود.

در بخش پایانی پیام بارزانی ذکر شده است: بهترین وفاداری برای پاسداشتِ یاد و حفظِ میراثِ ماندگارِ زنده‌یاد «جلال طالبانی» (مام جلال)؛ این است که گفت‌وگو، تفاهم و همبستگی را راه‌حلِ اختلاف‌ها و مشکلات قرار دهیم و در کنار یکدیگر، برای صیانت و حفظِ حقوق و دستاوردهای مردم کُردستان و تثبیت و تحکیم مشارکت و ثبات در عراق کار کنیم.