چارچوب هماهنگی تأکید کرد که ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ مهلت نهایی توافق‌شده برای اجرای ماده قانون اساسی مربوط به حل‌وفصل مسئله سلاح است و از تمامی طرف‌ها خواست به یک آرام‌سازی فراگیر پایبند باشند.

بە گزارش کردپرس چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای اعلام کرد که به درخواست نخست‌وزیر، نشستی فوق‌العاده در کاخ دولت برگزار کرده است تا تحولات سیاسی و امنیتی کنونی و وظایف مرحله پس از «روز حاکمیت» را بررسی کند؛ مرحله‌ای که نقطه‌ای تعیین‌کننده در تثبیت استقلال و ثبات عراق به شمار می‌رود.

حاضران بر ضرورت ادامه تلاش‌های کمیته چهارجانبه با همان سرعت تا مهلت تعیین‌شده تأکید کردند و از تلاش‌های این کمیته قدردانی کردند. آنها همچنین بر اهمیت تقویت دولت نهادینه و حاکمیت قانون تأکید کردند.

چارچوب هماهنگی از موضع گروه‌های مسلح و پایبندی آنها به «دستورکار توافق» استقبال کرد و این مواضع را مسئولانه و در راستای منافع عمومی توصیف کرد. همچنین اشاره کرد که این توافق حاصل تلاش‌هایی است که طرف‌های مختلف طی دوره گذشته انجام داده‌اند.

این چارچوب همچنین از تعهد ائتلاف بین‌المللی برای خروج از عراق در بازه زمانی تعیین‌شده استقبال کرد و نقش آن در جنگ علیه تروریسم را مورد تقدیر قرار داد.

در این نشست، حاضران همچنین بر توانایی دولت و نهادهای دولتی برای حفاظت از تمامی اقشار و مؤلفه‌های عراق و فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری تأکید کردند.