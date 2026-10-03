عضو حزب دمکرات کردستان و وزیر خارجه پیشین عراق از «سفر محرمانه» خود به دمشق پرده برداشت و گفت طی این سفر با احمد الشرع، رئیس‌ دوره انتقالی سوریه، دیدار کرده است.

بە گزارش کردپرس هوشیار زیباری وزیر خارجه پیشین عراق پس از سفر محرمانه به دمشق و دیدار با احمد الشرع، روابط عراق و سوریه را در شرایط کنونی «خوب» توصیف کرد.

به گزارش روسیا الیوم، زیباری شامگاه جمعه در برنامه «ساعت بغداد» از شبکه «الحره» حضور یافت. وی از نظام جدید سوریه تمجید کرد و گفت از دیدگاه او، این نظام «باثبات‌تر شده، از اعتبار برخوردار است و کنترل مرزها را در اختیار دارد و روابط عراق با آن نیز خوب است».

وزیر خارجه پیشین عراق همچنین نگرانی‌های امنیتی برخی عراقی‌ها درباره روابط با دمشق و وضعیت امنیتی سوریه را کم‌اهمیت دانست و گفت: دیگر آن خلأهای امنیتی که می‌توان از آنها سوءاستفاده کرد وجود ندارد. دولت سوریه از حمایت بسیار قوی آمریکا، ترکیه، کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی برخوردار است؛ بنابراین فرصت بسیار خوبی برای برقراری امنیت و ثبات و اعمال کنترل دارد.

زیباری فاش کرد که به سوریه سفر کرده و با احمد الشرع رئیس دوره انتقالی و شماری از مسئولان این کشور دیدار داشته است. روابط سوریه و عراق محور اصلی این گفت‌وگوها بوده و دو طرف زمینه‌ای را برای بهبود روابط میان سوریه و دولت عراق فراهم کرده‌اند. او همچنین به نقشی که خود در این زمینه ایفا کرده است اشاره کرد و گفت که همراه با شماری دیگر از طرف‌های عراقی، در گشودن مسیر تعامل و نزدیک شدن به سوریه پیشگام بوده است.

او افزود: من به سوریه سفر کردم و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، نیز به سوریه سفر کرد. سفر من در ماه ژوئن گذشته انجام شد و اعلام نشده بود.

وی همچنین گفت که در جریان این سفر، پیام‌هایی را به نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، و همچنین به چارچوب هماهنگی منتقل کرده است.

زیباری نگاه الشرع به عراق را «خوب و مثبت» توصیف کرد و گفت: گفت‌وگوها صریح و دوستانه بود. او گفت ما یک نظام جدید داریم و از اشتباهات خود درس گرفته‌ایم.

زیباری ادامه داد: درست است که او سابقه جهادی دارد و در عراق جنگیده است و عراق را بهتر از من می‌شناسد؛ از موصل و سنجار و تلعفر گرفته تا تکریت و مناطق دیگر. اما انصافاً احساسات خوبی نسبت به عراق دارد و می‌گوید روابط دوجانبه ما به‌عنوان دو کشور و دو ملت، بسیار فراتر از آن است که صرفاً به روابط امنیتی محدود شود. ما تجارت، ارتباطات مردمی و اجتماعی و همچنین پیوستگی جغرافیایی داریم.

وزیر خارجه پیشین عراق تأکید کرد که رئیس دوره انتقالی سوریه نسبت به عراق نگرانی ندارد و گفت: برعکس، الشرع گفت برادران ما در عراق هستند که نگران‌اند؛ اما ما نگران نیستیم. ما اکنون یک نظام جدید و یک تغییر را تجربه کرده‌ایم و می‌خواهیم از تجربه شما استفاده کنیم.

زیباری همچنین فاش کرد که طرف عراقی پیش‌تر از احمد الشرع برای سفر به عراق دعوت کرده بود، اما قرار بود نخست‌وزیر پیشین [محمد شیاع السودانی] به سوریه سفر کند که چندین بار از او دعوت شده بود.

او افزود، طرف عراقی به دلیل وجود نوعی ملاحظه و احتیاط، و همچنین به دلیل بدبینی‌ها و کلیشه‌های موجود، در این کار تأخیر کرد.

به گفته زیباری، پس از آن و در نتیجه تلاش‌هایی که شخصا انجام داد، این روند تسهیل شد و وزیر خارجه عراق به عنوان نخستین مقام عراقی پس از حدود دو سال به سوریه سفر کرد.

او افزود که پس از دیدار خوبی که در نیویورک میان الشرع و نخست‌وزیر عراق علی الزیدی انجام شد، فضای روابط میان عراق و سوریه اکنون بهتر است و الشرع نیز تمایل زیادی به گسترش ارتباط و تعامل با عراق دارد.

زیباری در بخش اقتصادی نیز به منافع مشترک دو کشور اشاره کرد و گفت عراق طرح انتقال نفت خود از طریق خاک سوریه را مطرح کرده است.

زیباری خاطرنشان کرد که عراق از سال 2008، یعنی در دوران حکومت بشار اسد که نشانه‌ای از وقوع جنگ میان امریکا و ایران وجود نداشت، ایده این پروژه را به دولت سوریه پیشنهاد کرده بود.

او توضیح داد که در آن زمان طرح خط لوله «عقبه ـ حدیثه» و همچنین خط «بانیاس» مطرح شد ولی اسرائیل با اجرای این پروژه مخالفت کرد.