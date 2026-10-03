کردپرس
هادی عامری: عراق و ایران هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۴:۰۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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هادی عامری: عراق و ایران هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد

هادی عامری، رئیس سازمان بدر عراق، ضمن قدردانی از نخست‌وزیر این کشور برای ازسرگیری پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به فرودگاه نجف، بر تداوم روابط تاریخی و پیوندهای میان عراق و ایران تأکید کرد.

به کزارش کردپرس دفتر هادی عامری، رئیس سازمان بدر، اعلام کرد پس از اعلام دولت عراق درباره دستیابی به توافقی که به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اجازه انجام روزانه ۴۰ پرواز را می‌دهد، هادی عامری از تلاش‌های علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، که منجر به ازسرگیری پروازهای ایران به فرودگاه نجف شده است، قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده است: «تأکید می‌کنیم که رویکرد عراق بر همبستگی، پیوند و روابط تاریخی‌ای استوار است که مردم عراق و ایران را به یکدیگر پیوند می‌دهد؛ روابطی که بر پایه پل‌هایی دیرپا شکل گرفته و هرگز گسسته نخواهند شد. ایران و عراق نمی‌توانند از یکدیگر جدا شوند.»

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