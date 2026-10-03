سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه و «مروان الحلبی: وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی این کشور درباره ادغام دانشگاه‌های «روژآوا» و «کوبانی» در نظام آموزش عالی سوریه و تعیین تکلیف وضعیت کادر و دانشجویان این دانشگاه‌ها گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه به همراه هیئتی در دمشق با «مروان الحلبی» وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی سوریه دیدار کرد. در این دیدار «الهام احمد» و معاونان وزیر آموزش عالی سوریه نیز حضور داشتند و درباره سازوکار ادغام دانشگاه‌های مناطق کُردنشین سوریه در نظام آموزش عالی این کشور، به‌رسمیت شناختن مدارک تحصیلی و ساماندهی وضعیت دانشجویان این دانشگاه‌ها بحث و تبادل نظر شد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در این نشست همچنین اقدامات مرتبط با روند ادغام دانشگاه‌ها، از جمله بررسی وضعیت کادر آموزشی و اداری آنها، مورد بحث قرار گرفت.

مروان الحلبی اعلام کرد که شماری از دانشکده‌های دانشگاه‌های «روژآوا» و «کوبانی» در حال حاضر به دانشگاه‌های فرات و حلب ادغام شده‌اند. وی افزود که وزارت آموزش عالی سوریه در چارچوب تلاش برای توسعه وضعیت آموزش عالی در این مناطق، موضوع ساماندهی وضعیت اداری و آموزشی دانشگاه‌ها را پیگیری می‌کند.

وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی سوریه همچنین از وجود پیشنهادی برای تأسیس دانشگاه‌های جدید در حسکه و رقه خبر داد و گفت اجرای این طرح نیازمند تأیید مجلس خلق سوریه است.

الحلبی تأکید کرد که ادغام دانشگاه‌ها و ساماندهی وضعیت مؤسسات آموزشی و دانشجویان می‌تواند به حل بخش قابل توجهی از مشکلات اداری موجود در این مراکز آموزشی کمک کند.