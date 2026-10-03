یک سال پس از توقف پخش زوم؛ اختلاف بر سر مدیریت، جدایی کارکنان و هک صفحات

به گزارش کردپرس، هیمن محمود، مدیر شبکه تلویزیونی زوم، اعلام کرد که تمامی صفحات این شبکه در ساعت ۲ بامداد هک شده‌اند.

وی در صفحه شخصی خود نوشت که صفحه رسمی شبکه زوم پیش‌تر هدف حمله الکترونیکی قرار گرفته و حذف شده بود. محمود همچنین با اشاره به هک‌شدن تمامی صفحات این شبکه، از تداوم حملات، تعطیلی و تخریب امکانات آن انتقاد کرد.

موضع‌گیری مرکز مترو

در همین حال، مرکز مترو با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از چند هفته پیش در جریان جزئیات این موضوع بوده است.

این مرکز با اشاره به انتشار بیانیه‌ای از سوی شماری از روزنامه‌نگاران شبکه زوم، تأکید کرد که فعالیت این افراد در تأسیس یک رسانه جدید یا پیوستن به رسانه‌ای دیگر، امری طبیعی است و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

مرکز مترو در عین حال، تصرف استودیوی شبکه، شکستن تجهیزات و جبران‌نشدن خسارت‌ها را اقداماتی غیرقانونی توصیف کرد و گفت ترجیح می‌داد کارکنان زوم بتوانند آزادانه در رسانه خود به فعالیت ادامه دهند.

در این بیانیه آمده است که شبکه زوم به گفته مرکز مترو، از کارکنان خود نخواسته است در کنار ویرانه‌های استودیویی بنشینند که افراد مسلح آن را تصرف کرده‌اند و تجهیزات شکسته‌شده آن به انبار وسایل آسیب‌دیده روزنامه‌نگاری تبدیل شده است.

مرکز مترو همچنین بر ضرورت بازگشت حاکمیت قانون، آزادی روزنامه‌نگاری و حقوق صاحبان حق تأکید کرد.

بیانیه روزنامه‌نگاران و کارکنان زوم

از سوی دیگر، شماری از روزنامه‌نگاران، کارکنان فنی و دیگر کارکنان اصلی شبکه زوم در بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی، مراکز رسانه‌ای، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های بین‌المللی اعلام کردند که پس از گذشت بیش از یک سال از توقف پخش شبکه و محروم‌شدن از ادامه فعالیت، دیگر همکاری خود با این رسانه را ادامه نخواهند داد.

امضاکنندگان این بیانیه تأکید کردند که در هیچ بازی سیاسی، منازعه حزبی یا مداخله و دستورکار اشخاص وابسته به دستگاه اطلاعاتی هیچ طرف مشخصی مشارکت نداشته‌اند و فعالیت آنان صرفاً در چارچوب وظایف حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و معیارهای اخلاقی و صنفی بوده است.

آنها همچنین مدعی شدند که پس از توقف پخش شبکه زوم، امکان ازسرگیری فعالیت آن وجود داشته، اما منافع و دستاوردهای شخصی مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است. به گفته این کارکنان، مدیر شبکه زوم به هر دلیلی نخواسته یا نتوانسته است از فرصت‌های موجود برای ازسرگیری پخش و بازگرداندن ده‌ها روزنامه‌نگار و کارمند به محل کارشان استفاده کند.

این روزنامه‌نگاران در پایان اعلام کردند که از این پس در شبکه زوم فعالیت نخواهند کرد و مدیر این شبکه نیز نمی‌تواند با عنوان دفاع از حقوق آنان اظهارنظر کند. آنها همچنین بر حق خود برای ادامه فعالیت حرفه‌ای در سایر رسانه‌ها یا پروژه‌های جدید تأکید کردند.