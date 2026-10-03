خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۳:۵۸ زمان مطالعه: 4 دقیقه ★ — (۰)
یک سال پس از توقف پخش زوم؛ اختلاف بر سر مدیریت، جدایی کارکنان و هک صفحات
همزمان با اعلام هکشدن صفحات شبکه تلویزیونی زوم در اقلیم کردستان از سوی مدیر این شبکه، مرکز مترو و شماری از روزنامهنگاران و کارکنان زوم با انتشار بیانیههایی جداگانه، درباره توقف پخش شبکه، وضعیت کارکنان و اختلافات بر سر ادامه فعالیت این رسانه موضعگیری کردند.
شبکه تلویزیونی زوم که بهعنوان رسانه جبهه خلق و زیر نظر لاهور طالبانی فعالیت میکرد، پیشتر نیز در جریان اختلافات سیاسی و امنیتی با محدودیت مواجه شده بود. پخش این شبکه حدود یک سال پیش متوقف شد و در مقطعی نیز نیروهای امنیتی با حضور در دفتر زوم، این محل را تحت کنترل گرفتند؛ پیش از توقف کامل پخش نیز رحمان غریب، مدیر مرکز مترو، از یورش نیروهای امنیتی به دفتر زوم و بازداشت یکی از خبرنگاران این شبکه خبر داده بود. این تحولات در ادامه سابقه تنش بر سر رسانههای مرتبط با لاهور طالبانی قرار دارد؛ از جمله در ۸ ژوئیه ۲۰۲۱ که در اوج اختلافات میان بافل طالبانی و لاهور طالبانی، نیروهای اتحادیه میهنی ساختمان شبکه تلویزیونی iPLUS، متعلق به لاهور طالبانی، را تحت کنترل گرفتند. اکنون، پس از بیش از یک سال توقف پخش زوم، شماری از کارکنان از پایان همکاری خود با این شبکه خبر دادهاند و مدیر زوم نیز از هکشدن تمامی صفحات این شبکه خبر داده است.
دیدگاه کاربران