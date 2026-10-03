هیئت ضدتروریسم عراق از خانواده قربانیان حادثه پردی دلجویی کرد

به گزارش کردپرس، هیئتی از دستگاه مبارزه با تروریسم عراق به ریاست یوسف هاشم، معاون رئیس این دستگاه، به همراه مازن غریب و هلو جباری، دو نماینده پارلمان عراق، با خانواده دو جوان کُردی که در حادثه پردی جان باختند، دیدار کرد.

معاون رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در این دیدار به خانواده قربانیان اعلام کرد که حادثه رخ‌داده عمدی نبوده است. به گفته وی، فردی قصد داشته است در پردی خود را منفجر کند و نیروهای حاضر با جلوگیری از این اقدام، مانع وقوع حادثه‌ای بزرگ‌تر شده‌اند.

خانواده دو قربانی نیز اعلام کردند که شکایت قضایی خود را ثبت کرده و خواستار مجازات افرادی شده‌اند که در این حادثه کوتاهی کرده‌اند و همچنین جبران خسارت‌های واردشده شده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه رسمی اتحادیه میهنی کردستان، مازن غریب، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، اعلام کرد کمیته تشکیل‌شده برای بررسی حادثه پردی تحقیقات خود را به پایان رسانده است.

وی افزود که از شماری از اعضای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در چارچوب این تحقیقات اظهاراتی دریافت شده و نتایج نهایی تحقیقات روز یکشنبه اعلام خواهد شد.