کردپرس
کشف ۳ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر در قروه
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۰۹:۱۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کشف ۳ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر در قروه

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف سه کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و شیره تریاک از مخفیگاه یک توزیع‌کننده مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ واحد مظفری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی قروه با انجام اقدامات اطلاعاتی، فردی را که در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهر فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در یک عملیات غافلگیرانه، متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، سه کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و شیره تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی قروه گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

مظفری از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیت‌های مجرمانه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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