ضدتروریسم عراق اعلام کرد در پی کشته شدن دو شهروند غیرنظامی کرد در منطقه پردی کرکوک، به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح کمیته‌ای برای بررسی این حادثه تشکیل شده و پس از مشخص شدن نتایج تحقیقات، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

به گزارش کردپرس، ضدتروریسم عراق در بیانیه‌ای درباره کشته شدن دو شهروند غیرنظامی کُرد در منطقه پردی کرکوک اعلام کرد که این حادثه در جریان رویارویی نیروهای این نهاد با عناصر تروریستی رخ داده است.

بر اساس این بیانیه، به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، کمیته‌ای برای بررسی حادثه تشکیل شده و «حقایق آشکار خواهد شد» و بر اساس نتایج تحقیقات، اقدامات لازم اتخاذ می‌شود.

ضدتروریسم عراق توضیح داد که نیروهای این نهاد در یک منطقه پرتردد، دو تروریست را که قصد انجام یک عملیات تروریستی داشتند، تعقیب کردند و در جریان درگیری، یکی از تروریست‌ها کشته و دیگری دستگیر شد.

این نهاد افزود که در جریان این حادثه، دو شهروند غیرنظامی کشته و چهار نفر از نیروهای ضدتروریسم زخمی شدند.