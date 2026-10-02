نچیروان بارزانی: حاکمیت عراق فقط به معنای خروج نیروهای خارجی نیست

به گزارش کردپرس، «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق و فرمانده کل نیروهای پیشمرگه کُردستان، شب پنجشنبه 9 مهر ماه جاری (1 اکتبر 2026) در مراسم رسمی به مناسبت پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق که با حضور «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق و جمعی از مقامات عالی‌رتبه و نمایندگان بین‌المللی برگزار شد؛ درباره «روز حاکمیت عراق» گفت: ما در اقلیم کُردستان، همواره حامی و پشتیبان هر گامی خواهیم بود که حاکمیت، امنیت و ثباتِ عراق را تقویت کند. حاکمیت، تنها به معنای خروج نیروهای نظامی خارجی نیست، بلکه یک مسئولیتِ ملی یکپارچه است. پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی، باید سرآغاز مرحله‌ای تازه در عراق باشد و نیروهای سیاسی کشور، باید به جای واگذاری اختلافاتِ حل‌نشده به نسل‌های آینده، به آن‌ها رسیدگی کنند. زمان آن فرا رسیده است که به تمامی مسائل حل‌نشده در عراق، از جمله؛ روابط اربیل و بغداد، ساماندهی سلاح‌های خارج از کنترل دولت و حقوق تمامی اقوام و اقلیت‌‌های مختلف، پرداخته و آن‌ها را حل‌وفصل کنیم. این مسائل، باید بر اساس قانون اساسی و منطبق با اراده ملی عراق؛ بررسی و حل شوند و نباید بلاتکلیف رها شده یا به عنوان بحران به نسل‌های آینده منتقل شوند.



پایان مأموریت نظامی «ائتلاف بین‌المللی» مناسبت ملیِ مهم و ورود عراق به مرحله‌ای انتقالی و جدید



این دیپلمات ارشد در آغاز سخنانش در مراسم رسمی به مناسبت پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق گفت: جناب آقای «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، جناب رئیس مجلس نمایندگان، حضار محترم و مهمانان گرامی، بسیار خرسندم که امروز و در این مناسبت ملیِ مهم، هم‌زمان با ورود عراق به مرحله‌ای انتقالی و جدید که با پایان مأموریت نظامی «ائتلاف بین‌المللی» در این کشور همراه است، در بغداد در کنار شما هستم.



عراق، طی چندین دهه، شرایط دشوار و دردناکی را پشت سر گذاشته است



وی همچنین گفت: عراق، طی چندین دهه، شرایط دشوار و دردناکی را پشت سر گذاشته است. هنگامی که گروه تروریستی داعش به کشورمان حمله کرد، ملتِ عراق برای مقابله با تروریسم و ​​دفاع از میهن، یکپارچه و متحد ایستاد.



با نهایت احترام، یاد تمامی فداکاری‌ها را گرامی می‌داریم و به همه شهدا درود می‌فرستیم



آقای بارزانی در ادامه سخنانش تأکید کرد: ارتش عراق، پیشمرگه، نیروهای حشد الشعبی و تمامی نیروهای مسلح و امنیتی، نقشی حیاتی در دفاع از میهن ایفا کردند و با فداکاری‌های مشترک، خونِ خود را در راه آن، نثار نمودند. ما با نهایت احترام، یاد تمامی این فداکاری‌ها را گرامی می‌داریم و به همه شهدا درود می‌فرستیم.



ما، تمامی مردم عراق، آن حمایت‌ها را با قدردانی به یاد داریم



رئیس اقلیم کُردستان عراق در بخش دیگری از این مراسم گفت: در آن دوران دشوار و به درخواست دولت عراق، ایالات متحده، ائتلاف بین‌المللی و دوستان ما در کنار عراق ایستادند و کمک و پشتیبانی ارائه کردند. ما، تمامی مردم عراق، آن حمایت‌ها را با قدردانی به یاد داریم.



قدردانی باید از طریق بر عهده گرفتن کامل مسئولیت ملی امور کشور توسط خودِ عراق محقق شود



فرمانده کل نیروهای پیشمرگه کُردستان، با اشاره به پایان یافتن مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق گفت: امروز، هم‌زمان با خروج نیروهای ائتلاف از خاک عراق، بر اساس توافق منعقدشده با دولت فدرال، ما هرگز حمایت و یاری آنان را فراموش نخواهیم کرد و همواره، قدردان آن خواهیم بود. در عین حال، ابراز قدردانی واقعی باید از طریق بر عهده گرفتن کامل مسئولیت ملی امور کشور، توسط خودِ عراق محقق شود.



ظرفیت لازم برای پذیرش مسئولیت کاملِ حفظ امنیت، حاکمیت و ثبات کشور



وی افزود: موفقیت حمایت‌های بین‌المللی نباید با معیار حضور همیشگی نیروهای خارجی سنجیده شود؛ بلکه معیار آن باید این باشد که آیا ما به عنوان عراقی‌ها، ظرفیت لازم را برای پذیرش مسئولیت کاملِ حفظ امنیت، حاکمیت و ثبات کشورمان ایجاد کرده‌ایم یا خیر؟

شراکتِ واقعی باید بر پایه منافع مشترک، احترام متقابل و رعایت کامل حاکمیت کشورها استوار باشد

«نیچیروان ادریس مصطفی بارزانی» در ادامه سخنانش در این مراسم، تأکید کرد: با پایان یافتن مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق، ما وارد مرحله‌ای تازه می‌شویم؛ مرحله‌ای که با اعتماد به نهادهای ملی و اتکا به توانمندی‌های داخلی تعریف می‌شود. ما مشتاقانه، به دنبال آن هستیم که روابط خود را با ایالات متحده و کشورهای عضو ائتلاف، فراتر از الزامات فوریِ مبارزه با تروریسم، به سوی شراکتی متوازن و پایدار در حوزه‌های امنیت، اقتصاد، سرمایه‌گذاری، انرژی، آموزش، فناوری و دیپلماسی گسترش دهیم. چنین شراکتی باید بر پایه منافع مشترک، احترام متقابل و رعایت کامل حاکمیت کشورها استوار باشد و ضمن خدمت به عراق و تمامی ارکان جامعه آن، به تحکیم امنیت و ثبات در سراسر منطقه کمک کند.



حاکمیت، تنها به معنای خروج نیروهای نظامی خارجی نیست، بلکه یک مسئولیت ملیِ یکپارچه است



این دیپلمات باتجربه، خطاب به حضار و شرکت کنندگان در مراسم رسمی «روز حاکمیت عراق» گفت: هنگامی که از حاکمیت، سخن می‌گوییم؛ ضروری است که معنای آن را به روشنی تعریف کنیم؛ حاکمیت، تنها به معنای خروج نیروهای نظامی خارجی نیست، بلکه یک مسئولیت ملیِ یکپارچه است.



مفهوم حاکمیت، به معنای پاسداری از قانون اساسی و نظام فدرال و تضمینِ این امر است



رئیس اقلیم کُردستان، درباره نقش و جایگاه حاکمیت در کشور عراق اظهار داشت: حاکمیت، بدین معناست که دولت، صاحبِ اختیارِ تصمیم‌گیری نهایی است. این مفهوم به معنای پاسداری از قانون اساسی و نظام فدرال، و تضمینِ این امر است که نهادهای قانونی، مرجعِ به رسمیت شناخته‌شده و الزام‌آور برای همگان باقی بمانند. این بدان معناست که تصمیم‌گیری در خصوص جنگ و صلح، منحصراً در اختیار مقامات قانونی و مشروعِ دولت قرار دارد.



قدرت عراق در حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگو و تفاهم نهفته است



آقای بارزانی با اشاره به قدرتِ عراق در این برهه حساس کنونی در تاریخ معاصر این کشور گفت: قدرتِ عراق نه از سلاح‌هایی که خارج از حیطه اقتدار دولت قرار دارند، ناشی می‌شود و نه از تشدید تنش یا بی‌ثباتی؛ بلکه قدرت عراق در حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگو و تفاهم نهفته است. این قدرت در گروِ پاسداری از اقتدار دولت و قانون اساسی، و در عین حال حفظ توازن و رعایت حقوقِ تمامی اقوام و اقلیت‌‌های مختلف است.



حل‌وفصل روابط اربیل و بغداد، ساماندهی سلاح و حقوقِ تمام اقوام و اقلیت‌های تشکیل‌دهنده جامعه



وی همچنین گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که به تمامی مسائل حل‌نشده در عراق، از جمله روابط اربیل و بغداد، ساماندهی سلاح‌هایی خارج از کنترل دولت و حقوقِ تمامی اقوام و اقلیت‌‌های تشکیل‌دهنده جامعه، پرداخته و آن‌ها را حل‌وفصل کنیم. این امور، باید بر اساس قانون اساسی و منطبق با اراده ملی عراق، مورد رسیدگی قرار گیرند و نباید بلاتکلیف رها شده یا به عنوان بحران، به نسل‌های آینده منتقل شوند.



منافع متقابل، همکاری‌های متوازن با کشورهای همسایه و متحدان بین‌المللی



رئیس اقلیم کُردستان، در بخش دیگری از این مراسم، تصریح کرد: ما خواهان عراقی هستیم که دارای نظام قانون‌اساسی و فدرال، باثبات و برخوردار از حاکمیت کامل باشد؛ عراقی که بدون هیچ‌گونه تبعیضی، از جان و امنیتِ تمامی مؤلفه‌های خود محافظت کند. ما عراقی را متصوریم که بر پایه منافع متقابل، همکاری‌های متوازنی با کشورهای همسایه و متحدان بین‌المللی برقرار سازد و به جای آنکه عرصه‌ای برای تنش‌های منطقه‌ای باشد، بستری برای گفت‌وگوی سازنده، همزیستی مسالمت‌آمیز و ثبات پایدار در سراسر منطقه فراهم آورد.



اقلیم کُردستان، همواره حامی و همراهِ حاکمیت، امنیت و تقویتِ ثبات در عراق است



وی افزود: تحقق این چشم‌انداز برای عراق، مسئولیتی مشترک بر عهده همه ماست. ما در اقلیم کُردستان، همواره حامی و همراهِ هر گامی خواهیم بود که حاکمیت، امنیت و ثبات عراق را تقویت کند. ما همراه با دولت فدرال و تمامی اقوام و اقلیت‌‌ها و نیروهای عراقی، مسیر خود را از طریق گفت‌وگو و در چارچوبِ قانون اساسی طی خواهیم کرد. ما بر اهمیت تقویتِ همکاری میان نیروهای پیشمرگه، ارتش عراق و تمامی نیروهای مسلح و امنیتی تأکید می‌کنیم.



عراق در سایه وحدت و حاکمیتِ قانون، قادر است با عزت و سربلندی بایستد



«نیچیروان بارزانی» در پایان سخنانش در مراسم رسمی به مناسبت پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق تأکید کرد: بیایید این لحظه مهم را به عنوان شالوده‌ای برای اعتماد متقابلِ بیشتر و آغازگرِ مرحله‌ای جدید تلقی کنیم؛ مرحله‌ای که در آن عراق در سایة وحدت، حاکمیتِ قانون و مشارکتِ مبتنی بر قانون اساسیِ تمامیِ ارکان و اجزای خود، مصون مانده و قادر است با عزت و سربلندی بایستد.