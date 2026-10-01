نخستوزیر عراق: از خاک این کشور برای تهدید همسایگان استفاده نخواهد شد
به گزارش کردپرس، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای بینالمللی از عراق را «تحقق حاکمیت کامل و همهجانبه عراق» خواند.
الزیدی در بیانیهای اعلام کرد این خروج، که به بیش از یک دهه مأموریت مقابله با داعش پایان داد، «آغاز فصل جدیدی در مسیر عراق» است.
نخستوزیر عراق اعلام کرد اول اکتبر «آغاز جدی روند رسیدگی به مسئله سلاحهای خارج از کنترل دولت» بوده است. او همچنین از تدوین نقشهراهی با جدولهای زمانی مورد توافق خبر داد که مهلت اجرای آنها از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ فراتر نمیرود و هدف آن خلع سلاح گروههای مسلح غیرعراقی و اجرای اصول قانون اساسی برای محدود کردن تصمیمگیری درباره جنگ و صلح به نهادهای دولتی است.
الزیدی گفت بغداد همچنین روند حمایت از نهادهای امنیتی را با خرید یک سامانه کامل پدافند هوایی برای تقویت حاکمیت هوایی کشور آغاز خواهد کرد.
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