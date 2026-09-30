کردستان میزبان جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شد

سرویس کردستان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از میزبانی پردیس سینمایی بهمن سنندج از سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: آثار این جشنواره همزمان با برگزاری در اصفهان، از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه در سنندج برای کودکان و نوجوانان به نمایش درمی آید.

به گزارش کرد پرس، علی اصغر دریایی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان همزمان با اصفهان در کردستان نیز برگزار می شود و پردیس سینمایی بهمن سنندج به عنوان میزبان این رویداد، پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

وی افزود: در چهار روز برگزاری جشنواره، چهار عنوان فیلم بلند سینمایی ویژه کودکان و نوجوانان، به ویژه دانش آموزان، در نوبت صبح و از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی بهمن سنندج اکران می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: اکران فیلم های جشنواره در سنندج از ۱۲ مهرماه آغاز می شود و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می شود و همزمان بخشی از آثار این رویداد در استان کردستان نیز برای مخاطبان کودک و نوجوان اکران خواهد شد.