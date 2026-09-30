کردستان میزبان جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شد
به گزارش کرد پرس، علی اصغر دریایی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان همزمان با اصفهان در کردستان نیز برگزار می شود و پردیس سینمایی بهمن سنندج به عنوان میزبان این رویداد، پذیرای علاقه مندان خواهد بود.
وی افزود: در چهار روز برگزاری جشنواره، چهار عنوان فیلم بلند سینمایی ویژه کودکان و نوجوانان، به ویژه دانش آموزان، در نوبت صبح و از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی بهمن سنندج اکران می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: اکران فیلم های جشنواره در سنندج از ۱۲ مهرماه آغاز می شود و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می شود و همزمان بخشی از آثار این رویداد در استان کردستان نیز برای مخاطبان کودک و نوجوان اکران خواهد شد.
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