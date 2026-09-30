ترامپ: خروج نیرو و تجهیزات از اربیل نشانه پایان حضور نظامی آمریکا در عراق است

سرویس جهان- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اعلام خروج آخرین نیروهای آمریکایی از عراق، گفت خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل نشانه پایان حضور نظامی آمریکا در این کشور است.

به گزارش کردپرس، دونالد ترامپ امروز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر اعلام کرد آخرین نیروهای آمریکایی در حال ترک عراق هستند و خروج نیروها و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل به‌صورت منظم در حال انجام است.

ترامپ با اشاره به تفاوت این خروج با روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت خروج نیروها و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل به شکل منظم انجام می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، پایان حضور نظامی آمریکا در عراق را رقم می‌زند؛ حضوری که به گفته او از سال‌ها پیش در این کشور ادامه داشته است.

ترامپ افزود: «من این انتخاب را داشتم که در عراق بمانم یا خارج شوم و تصمیم گرفتم زمان آن رسیده است که آمریکایی‌ها را به خانه بازگردانم.»

او همچنین گفت مأموریت مشخصی برای نیروهای آمریکایی تعیین کرده و فرماندهان این کشور نیز ابزارهای لازم برای تکمیل این مأموریت را در اختیار داشته‌اند.

ترامپ با رد ایده تبدیل حضور موقت نیروهای آمریکایی به حضوری دائمی، تأکید کرد که مأموریت آمریکا در عراق باید به پایان می‌رسید.