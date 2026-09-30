پنتاگون: مأموریت نظامی آمریکا در عراق پایان یافت

سرویس جهان- سخنگوی ارشد پنتاگون با اعلام پایان رسمی عملیات «عزم راسخ» در عراق، خروج نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل را پایان مأموریت نظامی ۱۲ ساله آمریکا در عراق دانست و تأکید کرد که مسئولیت اصلی مقابله با بقایای داعش و گروه‌های مسلح همسو با ایران از این پس بر عهده دولت عراق خواهد بود.

به گزارش کردپرس، شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا و شرکای ائتلافی این کشور، مطابق بیانیه مشترک آمریکا و عراق در سپتامبر ۲۰۲۴، رسماً عملیات «عزم راسخ» در عراق را به پایان رسانده‌اند.

پارنل خروج منظم نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل را نشانه موفقیت مأموریتی دانست که به گفته وی، به شکست داعش به‌عنوان یک تهدید نظامی سازمان‌یافته در عراق و منطقه منجر شده است.

وی این تحول را پایان یک مأموریت ائتلافی در شرایط جنگی و آغاز مرحله‌ای توصیف کرد که در آن تأمین امنیت عراق بر عهده نیروهای عراقی خواهد بود و روابط امنیتی آمریکا و عراق در قالب روابط دوجانبه عادی‌تر ادامه خواهد یافت.

سخنگوی پنتاگون همچنین اعلام کرد که انتظار می‌رود نیروهای امنیتی عراق، از جمله نیروهای پیشمرگه و سایر نیروهای امنیتی در اقلیم کردستان عراق، مسئولیت ادامه تأمین امنیت کشور و مهار بقایای داعش را بر عهده بگیرند.

بر این اساس، با وجود پایان مأموریت نظامی، وزارت جنگ آمریکا همچنان آموزش‌های هدفمند و پشتیبانی اطلاعاتی از نیروهای عراقی را ادامه خواهد داد.

پارنل در بخش دیگری از بیانیه خود تأکید کرد که مسئولیت اصلی مقابله با چالش‌های امنیتی باقی‌مانده در عراق، از جمله بقایای داعش، که به گفته وی حاکمیت عراق و ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کنند، اکنون بر عهده دولت عراق قرار دارد.

وی افزود که آمریکا همچنان به مبارزه با تروریسم متعهد است و برای جلوگیری از بازسازی داعش از خاک عراق، به همکاری با دولت عراق و شرکای خود ادامه خواهد داد.

پنتاگون همچنین تأکید کرده است که آمریکا از عراقی قدرتمند که بتواند از مرزهای خود حفاظت کند، امنیت شهروندانش را تأمین کند و زمینه را برای گسترش همکاری‌های تجاری، دیپلماتیک و امنیتی میان بغداد و واشنگتن فراهم سازد، حمایت می‌کند.