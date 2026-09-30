وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تا اواسط مهرماه تسویه میشود
به گزارش کرد پرس، از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، به اهمیت روزافزون امنیت غذایی در معادلات امنیت ملی کشورها اشاره کرد و افزود: تحولات سال های اخیر در جهان از جنگ اوکراین و بحران های منطقهای تا تحولات غزه و لبنان، نشان داد غذا یکی از مؤلفههای مهم امنیت ملی کشورها است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط دشوار بخش کشاورزی در ۱.۵ سال گذشته تصریح کرد: خشکسالی بی سابقه در نیم قرن اخیر جنگ، محاصره های دریایی و اجرای اصلاحات اقتصادی، مجموعهای از چالشهای جدی را پیش روی بخش کشاورزی قرار داد اما با وجود این شرایط، امنیت غذایی کشور دچار اختلال نشد.
وی با بیان اینکه ستاد بحران وزارت جهاد کشاورزی از همان روزهای نخست جریان جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد، افزود: هدف دشمن ایجاد کمبود، تشکیل صف و خالی شدن فروشگاهها برای تحت تاثیر قرار دادن امنیت روانی جامعه بود، اما این هدف محقق نشد.
نوری قزلجه با تاکید بر نقش تولیدکنندگان در عبور از شرایط بحرانی اظهارداشت: بخش عمده نیاز غذایی کشور در داخل تولید میشود وهمه فعالان زنجیره تولید و تامین در سختترین شرایط پای کار امنیت غذایی کشور بودند. در همین مدت، تولید برخی محصولات افزایش یافت و در حوزههایی مانند مرغ به مرحله خودکفایی و صادرات رسیدیم.
رشد مثبت و تابآوری بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایطی که رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر شرایط جنگی منفی بوده، بخش کشاورزی تنها بخشی است که رشد مثبت داشته است؛ موضوعی که ظرفیت و تابآوری بالای این بخش را نشان میدهد.
وی ذخایر کالاهای اساسی و نهادههای دامی را از عوامل مؤثر در حفظ امنیت غذایی دانست و افزود: چند ماه پیش از آغاز جنگ، افزایش ذخایر کالاهای اساسی و نهادههای دامی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت؛ امروز میزان ذخایر بسیاری از کالاهای اساسی بالاتر از کفایت تعیینشده در مصوبات است.
نوری قزلجه درباره دلایل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی اظهار داشت: بخشی به تغییر سازوکار تخصیص ارز و افزایش هزینههای تمامشده، بخشی هم به تصمیمهای جدید در حوزه مالیات و حقوق ورودی و بخشی نیز به آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر هزینههای حملونقل، بیمه و واردات کالا مربوط میشود.
وی با اشاره به افزایش هزینه حمل کالا از مسیرهای دریایی و زمینی تصریح کرد: تغییر مسیر واردات و افزایش هزینه حملونقل و بیمه، به صورت مستقیم بر قیمت تمامشده کالا اثر میگذارد. با این حال، نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات در حوزههای مسئولیتی وزارت جهاد کشاورزی با جدیت دنبال میشود.
افتتاح ۳ هزار روستا بازار تا پایان دولت
وزیر جهاد کشاورزی به توسعه بازارهای مستقیم عرضه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای کاهش واسطههای غیرضروری، حدود ۷۰۰ روستابازار در قالب زنجیرهای جدید ایجاد شده است و قرار است این مراکز تا پایان دولت به سه هزار واحد برسد تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با واسطه کمتر و قیمت مناسبتر به مصرفکنندگان عرضه کنند.
وی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: تاکنون ۸۲.۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و حداکثر ظرف اواسط مهر ماه، پرداخت مطالبات به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
نوری قزلجه با تاکید بر ضرورت توسعه دانش بنیانها در بخش کشاورزی تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آب، فرسودگی خاک و تغییرات اقلیمی، راهی جز استفاده از علم، فناوری و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای تداوم و افزایش تولید نداریم.
وی اظهارداشت: در ۱.۵ سال گذشته سامانههای مختلف برای افزایش اشراف اطلاعاتی مدیریت تولید و پیشبینی نیاز بازار توسعه یافته است؛ تحلیل اطلاعات کمک میکند پیش از ایجاد کمبود در محصولاتی مانند گوجهفرنگی، سیبزمینی و پیاز، برای تأمین آنها برنامهریزی شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزایش تولید دانههای روغنی را از نتایج اصلاح سیاست های اقتصادی در بخش کشاورزی دانست و گفت: زمانی که واردات برخی محصولات با ارز ترجیحی انجام میشد، تولید داخلی برای کشاورز توجیه اقتصادی نداشت، اما با اصلاح این سازوکار، تولید برخی محصولات از جمله دانههای روغنی و ذرت افزایش قابل توجهی داشته است.
نوری قزلجه افزود: وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، ذخایر موجود، برنامهریزی دقیق و توسعه فناوری، امنیت غذایی کشور را در هر شرایطی تأمین خواهد کرد.
دیدگاه کاربران