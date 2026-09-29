آمریکا برای ازسرگیری پروازهای نجف شرط گذاشت

به گزارش کردپرس، طبق این مجوز، تنها شرکت‌های هواپیمایی عراق می‌توانند اقدام به جابه‌جایی مسافران کنند و شرکت‌های ایرانی همچنان حق ورود به آسمان عراق را نخواهند داشت.

بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مجوز تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ اعتبار دارد و آمریکا حق لغو یا اصلاح آن را در هر زمان برای خود محفوظ دانسته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا انتقال مقادیر عمده پول نقد، محموله‌های مربوط به دستگاه‌های اطلاعاتی، نظامی و انتظامی ایران و همچنین انتقال افراد تحت تحریم را ممنوع کرده است. یعنی طبق این مجوز، مقامات و شخصیت‌های ایرانی که تحت تحریم آمریکا قرار دارند حق سفر هوایی برای زیارت عتبات را نخواهند داشت.

همچنین عراق باید مانع ورود یا عبور پروازهای ایرانی از حریم هوایی خود، خارج از موارد مجاز، شود، در غیر این صورت، مجوز صادر شده لغو یا اصلاح می‌شود.