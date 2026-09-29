پروازهای خطوط هوایی عراق از نجف به فرودگاههای ایران ازسرگرفته شد
به گزارش کردپرس در پی پیگیریهای دولت عراق برای ازسرگیری پروازهای میان دو کشور، پروازهای خطوط هوایی عراق از فرودگاه بینالمللی نجف به مقصد فرودگاههای ایران بار دیگر برقرار شد.
بر اساس این گزارش، ازسرگیری این پروازها در پی تلاشها و پیگیریهای علی زیدی، نخستوزیر عراق، انجام شده است.
کانال دجله جزئیات بیشتری درباره تعداد پروازها، مقصدهای مشخص در ایران و زمانبندی جدید این پروازها منتشر نکرده است.
شایان ذکر است که توقف پروازهای ایران از فرودگاه نجف واکنشهای بسیاری به دنبال داشت و مردم نجف اشرف در اقدامی خودجوش به نشانه اعتراض به این تصمیم در فرودگاه حضور یافتند.
همچنین چهار ریاست عراق در نشست مشترک خود در بغداد، ضمن بررسی تحولات داخلی و منطقهای، از درخواست دولت این کشور برای مستثنا شدن فرودگاه بینالمللی نجف از اقدامات وزارت خزانهداری آمریکا علیه پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایران حمایت کردند.
در این نشست که با حضور نزار آمیدی، رئیسجمهوری عراق، علی فالح زیدی، نخستوزیر، هیبت حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی برگزار شد، آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق و منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
چهار ریاست عراق همچنین بر آمادگیها برای برگزاری مراسم «روز حاکمیت» تأکید کردند و انتقال روابط بغداد با جامعه بینالمللی به مرحلهای گستردهتر از همکاریهای اقتصادی، تجاری و فرهنگی را مورد توجه قرار دادند.
در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت تکمیل کابینه دولت و تسریع در تصویب قوانین دارای اولویت و مرتبط با زندگی شهروندان تأکید شد.
در حوزه امنیتی نیز چهار ریاست عراق تأکید کردند که تصمیم درباره جنگ و صلح باید در اختیار دولت باشد و سلاح باید در چارچوب نهادهای قانونی و قانون اساسی قرار گیرد. همچنین بر رسیدگی به موضوع سلاح خارج از کنترل دولت بر اساس چارچوبهای قانونی و جدول زمانی تعیینشده از سوی دولت تأکید شد.
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