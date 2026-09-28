خبر نویسنده: 3245 ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۴:۴۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
فراخوان جنبش نجباء برای تحصن در مقابل فرودگاه نجف در اعتراض به توقف پروازهای ایران
رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء عراق در واکنش به تصمیم دولت این کشور برای توقف پروازها با ایران، خواستار برگزاری تحصن گسترده در مقابل فرودگاه بینالمللی نجف اشرف شد.
به گزارش کردپرس، در ادامه واکنشها به تصمیم دولت عراق برای توقف پروازها با ایران، رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء خواهان برگزاری تحصن گسترده در مقابل فرودگاه بینالمللی نجف اشرف شد.
این فراخوان در اعتراض به تصمیم بغداد برای توقف پروازهای میان عراق و ایران مطرح شده است. پیش از این نیز شماری از نمایندگان پارلمان، مسئولان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی عراق نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و درباره پیامدهای آن برای مسافران، دانشجویان، بیماران، تجار و زائران هشدار داده بودند.
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