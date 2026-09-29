آمریکا مقر اصلی نیروهای خود در فرودگاه بغداد را تحویل عراق داد
به گزارش کردپرس به نقل از خندان، سرویس رسانهای امنیتی عراق روز دوشنبه ۲۸ سپتامبر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که روند تحویل رسمی مقر اصلی نیروهای آمریکایی در فرودگاه بینالمللی بغداد به طرف عراقی تکمیل شده است.
بر اساس این بیانیه، این اقدام بخشی از روند انتقال مسئولیتها، وظایف و مراکز نظامی به طرف عراقی و در راستای تقویت کنترل دولت بر تأسیسات و مراکز مهم و حساس این کشور انجام شده است.
بخش رسانهای امنیتی عراق تأکید کرد که انتقال این مقر در چارچوب «تکمیل انتقال مسئولیتها به طرف عراقی و تثبیت حاکمیت ملی بر تمامی مراکز و نهادهای مهم» صورت گرفته است.
پایان مأموریت ائتلاف در عراق
تحویل این مقر در آستانه پایان مهلت تعیینشده برای پایان مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق انجام میشود. بغداد و واشنگتن پیشتر توافق کردهاند که مأموریت نظامی ائتلاف تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ پایان یابد و روابط دو کشور وارد مرحله جدیدی از همکاری دوجانبه شود.
وزارت امور خارجه عراق نیز روز ۲۴ سپتامبر از امضای توافق انتقال یکی دیگر از مراکز وابسته به هیئت دیپلماتیک آمریکا در فرودگاه بغداد به دولت عراق خبر داده بود و اعلام کرد این اقدام بخشی از روند پایان مأموریت ائتلاف و حضور نظامی خارجی در عراق است.
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