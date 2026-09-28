آمریکا پایگاه اصلی خود در فرودگاه بغداد را تحویل دولت عراق داد
به گزارش کردپرس، نهاد اطلاعرسانی امنیتی عراق در بیانیهای اعلام کرد که روند تحویل رسمی پایگاه اصلی نیروهای آمریکا در فرودگاه بینالمللی بغداد به طرف عراقی تکمیل شده است.
در این بیانیه آمده است که این اقدام در چارچوب انتقال وظایف و مسئولیتها و پایگاهها به طرف عراقی انجام شده و هدف از آن، اعمال کنترل کامل بر مراکز، تأسیسات و پایگاههای مهم و حساس در سراسر کشور بوده است.
نهادد اطلاعرسانی امنیتی عراق تأکید کرد: «این اقدام در چارچوب تکمیل انتقال مسئولیتها به طرف عراقی و تثبیت حاکمیت ملی بر تمامی مراکز و نهادهای مهم انجام شده است.»
حضور نیروهای آمریکا در فرودگاه بغداد به سال ۲۰۰۳ بازمیگردد. پس از شکست داعش، بغداد و واشنگتن درباره خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق توافق کردند. این واگذاری در حالی انجام شده است که دولت عراق و آمریکا توافق کردهاند مأموریت نیروهای ائتلاف بینالمللی در عراق تا پایان سپتامبر بهطور رسمی پایان یابد و روابط دو طرف به سمت همکاری دوجانبه تغییر کند.
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