خبر نویسنده: 3248 ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۰۶:۵۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
دولت عراق اقدامات جدید برای حصر سلاح در دست دولت را اعلام میکند
سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که نخستوزیر این کشور روز چهارشنبه مجموعهای از اقدامات و سازوکارهای جدید دولت برای پیشبرد روند حصر سلاح در دست دولت را اعلام خواهد کرد؛ اقدامی که در چارچوب تلاشهای بغداد برای تقویت حاکمیت قانون و ساماندهی سلاحهای خارج از چارچوب رسمی دولت انجام میشود.
به گزارش کردپرس، علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، روز چهارشنبه جزئیات اقدامات جدید مربوط به روند کنترل و حصر سلاح در دست دولت را تشریح خواهد کرد.
این اقدام در شرایطی مطرح میشود که موضوع حصر سلاح در دست دولت طی ماههای اخیر به یکی از محورهای اصلی برنامه دولت عراق تبدیل شده است. زیدی پیشتر بر ادامه گفتوگو با گروههای مسلح و تدوین سازوکارهای لازم برای اجرای این روند تأکید کرده بود.
برخی گزارشهای اخیر نیز حاکی از آن است که بغداد برای مرحله بعدی این روند، برنامهای را از ماه اکتبر آغاز خواهد کرد و اجرای کامل آن تا ژوئن ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت؛ با این حال، جزئیات رسمی اقدامات جدید قرار است از سوی دولت عراق اعلام شود.
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