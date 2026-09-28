۲ داعشی در کرکوک کشته و ۳ نفر در سلیمانیه دستگیر شدند

خبرگزاری عراق (واع) نوشت: سازمان مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که نیروهای این سازمان یک عملیات امنیتی ویژه در استان کرکوک و منطقه التون کوبری این استان انجام دادند.

طبق این گزارش؛ در جریان این عملیات، سه تروریست داعشی درگیر شدند و دو نفر از آن ها که جلیقه انتحاری بر تن داشتند کشته شدند و یک نفر دیگر نیز دستگیر شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که این عملیات بر اساس دستور قضایی و درچارچوب تلاش های مستمر امنیتی و اطلاعاتی برای تعقیب بقایای گروه های تروریستی انجام شده است.

سازمان مبارزه با تروریسم عراق در پایان بر تداوم عملیات ویژه برای تعقیب بقایای تروریستی در راستای حفظ امنیت عراق و مردم این کشور تاکید کرد.

این سازمان همچنین از دستگیری سه تروریست در استان سلیمانیه خبر داد و اعلام کرد که این عملیات بر اساس دستور قضایی و درچارچوب تلاش های مستمر امنیتی و اطلاعاتی سازمان برای تعقیب بقایای گروه های تروریستی انجام شد و طی آن سه تروریست داعشی دستگیر شد.

این سازمان بیان کرد که دو نفر از این تروریست ها به تازگی وارد این استان شده بودند و نفر سوم در این استان اقامت داشت.

در بیانیه سازمان مبارزه با تروریسم عراق با اشاره به آمادگی و اشراف اطلاعاتی نیروهای این سازمان، آن را عامل ثبات دانست و بر تعقیب عناصر تروریستی در سراسر عراق در راستای دفاع از امنیت و صیانت از سلامت ساکنان این کشور تاکید کرد.

بقایای داعشی اخیرا بر دامنه تحرکات خود در عراق افزوده اند. چندی پیش نیز عناصر داعشی خط انتقال برق میان «حدیثه و بیجی» در غرب این کشور را هدف قرار دادند.