کردپرس
۲ داعشی در کرکوک کشته و ۳ نفر در سلیمانیه دستگیر شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۴:۳۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

۲ داعشی در کرکوک کشته و ۳ نفر در سلیمانیه دستگیر شدند

سازمان مبارزه با تروریسم عراق از دستاوردهای امنیتی جدید خود علیه عناصر داعشی در استان‌های کرکوک و سلیمانیه خبر داد.

به گزارش کردپرس، منابع عراقی از تداوم عملیات نیروهای این کشور علیه بقایای داعشی در کرکوک خبر دادند.

خبرگزاری عراق (واع) نوشت: سازمان مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که نیروهای این سازمان یک عملیات امنیتی ویژه در استان کرکوک و منطقه التون کوبری این استان انجام دادند.

طبق این گزارش؛ در جریان این عملیات، سه تروریست داعشی درگیر شدند و دو نفر از آن ها که جلیقه انتحاری بر تن داشتند کشته شدند و یک نفر دیگر نیز دستگیر شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که این عملیات بر اساس دستور قضایی و درچارچوب تلاش های مستمر امنیتی و اطلاعاتی برای تعقیب بقایای گروه های تروریستی انجام شده است.

سازمان مبارزه با تروریسم عراق در پایان بر تداوم عملیات ویژه برای تعقیب بقایای تروریستی در راستای حفظ امنیت عراق و مردم این کشور تاکید کرد.

این سازمان همچنین از دستگیری سه تروریست در استان سلیمانیه خبر داد و اعلام کرد که این عملیات بر اساس دستور قضایی و درچارچوب تلاش های مستمر امنیتی و اطلاعاتی سازمان برای تعقیب بقایای گروه های تروریستی انجام شد و طی آن سه تروریست داعشی دستگیر شد.

این سازمان بیان کرد که دو نفر از این تروریست ها به تازگی وارد این استان شده بودند و نفر سوم در این استان اقامت داشت.

در بیانیه سازمان مبارزه با تروریسم عراق با اشاره به آمادگی و اشراف اطلاعاتی نیروهای این سازمان، آن را عامل ثبات دانست و بر تعقیب عناصر تروریستی در سراسر عراق در راستای دفاع از امنیت و صیانت از سلامت ساکنان این کشور تاکید کرد.

بقایای داعشی اخیرا بر دامنه تحرکات خود در عراق افزوده اند. چندی پیش نیز عناصر داعشی خط انتقال برق میان «حدیثه و بیجی» در غرب این کشور را هدف قرار دادند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
ارتباط مسئله کردهای ترکیه با معادلات منطقه‌ای
خبر قبلی
ارتباط مسئله کردهای ترکیه با معادلات منطقه‌ای
صدای چند انفجار در اربیل؛ احتمال هدف قرار گرفتن مقر گروه‌های کرد مخالف ایران
خبر بعدی
صدای چند انفجار در اربیل؛ احتمال هدف قرار گرفتن مقر گروه‌های کرد مخالف ایران
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.