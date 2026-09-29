آغاز رسمی عملیات ساخت گذرگاه مرزی مشترک «قامشلو - نصیبین»
به گزارش کردپرس، کار ساخت و آمادهسازی گذرگاه مرزی «قامشلو - نصیبین» میان مناطق کُردنشین سوریه و ترکیه بهطور رسمی آغاز شد؛ این گذرگاه در مساحتی به وسعت ۵۵۸ هزار مترمربع احداث میشود. «مزین علوش» مسئول اداره روابط و همکاری بینالمللی هیئت عمومی گمرکات سوریه، در اینباره بیانیهای صادر کرد و اعلام کرد که تیمهای فنی این نهاد، عملیات کاوش، تسطیح و آمادهسازیهای لازم را آغاز کردهاند.
به نوشته شبکه روداو، عملیات ساخت و آمادهسازی گذرگاه مرزی قامشلو - نصیبین میان کردستان سوریه و ترکیه بهطور رسمی آغاز شد. این گذرگاه در مساحتی نزدیک به ۵۵۸ هزار مترمربع احداث میشود.
«مزین علوش» مسئول اداره روابط و همکاری بینالمللی هیئت عمومی گمرکات سوریه اعلام کرد که تیمهای فنی این نهاد کار حفاری، تسطیح و آمادهسازیهای لازم را آغاز کردهاند.
آمادهسازی مسیرها و فضاهای خدماتی
علوش گفت هدف این است که مسیرها و فضاهای خدماتی، گردشگری و حملونقل بار در گذرگاه مرزی قامشلو - نصیبین آماده شود.
او تصریح کرد این گذرگاه، هفتمین گذرگاه مرزی با ترکیه خواهد بود و افزود:
«مرحله نخست این پروژه در مساحتی نزدیک به ۵۵۸ هزار مترمربع اجرا میشود. این مرحله شامل ساخت محوطههای بارگیری و تخلیه کالا، محوطههای ترانزیت و ساختمان اداره گذرگاه مرزی است.
همچنین در این مرحله، سالنهای پذیرش مسافران، گمرک و ساختمانهای اقامت کارکنان نیز ساخته میشود.»
«تأثیر بزرگ بر اقتصاد خواهد داشت»
علوش با اشاره به اینکه بازگشایی این گذرگاه استراتژیک تأثیر بزرگی بر رشد اقتصادی و جریان تجارت خواهد داشت، گفت:
«بازگشایی این گذرگاه، فرصتهای ترانزیت حملونقل در داخل خاک سوریه را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر، فشار اضافی بر سایر گذرگاهها کاهش مییابد و مسیر و زمان عبور برای شهروندان و گردشگران کوتاهتر خواهد شد.»
هیئت عمومی گمرکات سوریه اعلام کرد که طرح نوسازی و تقویت زیرساخت تمام گذرگاههای مرزی با کشورهای همسایه را ادامه میدهد. این نهاد تلاش میکند خدمات بهتری به مسافران و رانندگان حمل بار ارائه دهد.
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