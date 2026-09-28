نماینده مجلس: دولت نتوانسته بازارهای هدف خوبی برای صادرات سیب پیدا کند

سرویس آذربایجان غربی- نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به خاطر ضعف در اجرای درست دیپلماسی اقتصادی نتوانسته بازارهای هدف خوبی برای صادرات سیب پیدا کند وکشاورزان و باغداران ما بخاطر عدم برنامه ریزی صحیح نه تنها با مشکل مواجه هستند بلکه متحمل خسارت‌های فراوان نیز شده اند.

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان در جشنواره سیب سمیرم اصفهان با اشاره به ضعف مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی در سطح کلان اظهار کرد: این امر باعث شده که کشاورزان ما با مشکلات بسیار عدیده‌ای دست و پنجه نرم کنند و علیرغم اینکه باید یک درآمد بسیار خوبی داشته باشند ولی متاسفانه به جای سوددهی، ضرر می‌دهند

او ادامه داد: برخی از کودهایی شیمیایی که امروز کشاورزان استفاده می‌کنند و متاسفانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی هم تایید و تهیه می‌شوند؛ کودهای تقلبی هستند و باعث ضرر باغداران و کشاورزان شده است.

ممکان افزود: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نظارت خوبی بر این موضوع ندارد به جای اینکه از سموم با کیفیت برای بهره‌وری بیشتر محصولات کشاورزی استفاده شود کودهای فیک وارد بازار می شوند.

نماینده ارومیه در مجلس گفت: مشکلی دیگری که باغداران سیب با آن روبه رو هستند بحت صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی است.علی رغم ظرفیت بالای موجود به دلیل نبود صنایع تبدیلی این زنجیره‌ای که می‌تواند درآمد ارزی بالایی داشته باشد و وضعیت معیشتی کشاورزان را ارتقا ببخشد با چالش‌های اساسی و عدیده‌ای روبرو شده است.

او ادامه داد: موضوع دیگر بحث صادرات محصولات کشاورزی است متاسفانه به جای اینکه دولت به عنوان وظیفه اصلی خود بازارهای هدف را با توجه به تولید محصولات داخلی تعیین کند و دیپلماسی اقتصادی ایجاد کند برعکس این کار را نمی‌کند و با محدودیت‌های غیر کارشناسی در زمان اوج صادرات باعث شده خیلی از محصولات در سردخانه‌ها انباشته شوند و کشاورزان و باغداران متحمل خسران اقتصادی شوند و همه این‌ها به سیاستگذاری کاملاً غلط مربوط می‌شود که کشاورزان ما از آن رنج می‌برند.

نماینده مجلس با اشاره به مصوبه ممنوعیت صادرات ٣ محصول کشاورزی در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل نیاز داخلی گفت: هر چند این ممنوعیت با پیگیری های انجام گرفته در مجلس رفع شد اما بدانید در همان زمان ۵۰۰ هزار تن سیب در داخل کشور موجود بود و معاونان وزیر ٥ هزار تن سیب خریداری کرده بودند و می‌خواستند جلوی صادرات ۴۹۵ هزار تن سیب را بگیرند!

ممکان در پایان تاکید کرد: سیب ایران یکی از محصولات استراتژیک و با کیفیت محسوب می‌شود و در بازار جهانی زبانزد عام و خاص است ولی عدم حمایت دولت از کشاورزان و باغداران باعث شده امروزه ترکیه به عنوان رقیب این بازار را از دست ایران خارج می‌کنند در واقع سوء مدیریت‌ها دامان تلاش‌های باغداران را گرفته است در حالی که می‌توانستیم علاوه بر اشتغال زایی درآمد ارزی خوبی هم در کشور ایجاد کنیم.



