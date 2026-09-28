کردپرس
سوزاندن پسماند پزشکی در حاشیه رودخانه نازلوی ارومیه/معرفی پیمانکار به مراجع قضایی
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۷:۳۰ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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سوزاندن پسماند پزشکی در حاشیه رودخانه نازلوی ارومیه/معرفی پیمانکار به مراجع قضایی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از تخلیه و سوزاندن پسماندهای پزشکی در حاشیه رودخانه نازلو خبر داد و گفت: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست با همکاری کارشناسان مرکز بهداشت به محل اعزام شدند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش کردپرس، مختار خانی، اظهار کرد: پس از حضور کارشناسان در محل و انجام بررسی‌های اولیه، یکی از پیمانکاران پسماندهای پزشکی و همچنین یکی از درمانگاه‌های شهر ارومیه شناسایی شدند و موضوع تخلف مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس قانون مدیریت پسماند، پسماندهای پزشکی در زمره پسماندهای ویژه قرار دارند و مطابق ماده ۱۳ این قانون، مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و همچنین تخلیه و پخش آنها در محیط، فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

خانی ادامه داد: تمامی مراکز درمانی، از جمله بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز بهداشتی، درمانگاه‌ها و سایر مراکز مشابه، موظفند پسماندهای پزشکی خود را مطابق ضوابط و برای بی‌خطرسازی و انتقال به مراکز مجاز، به شرکت‌ها و پیمانکاران دارای مجوز تحویل دهند و از هرگونه اختلاط، تخلیه، سوزاندن یا انتقال پسماندهای پزشکی خارج از ضوابط تعیین‌شده خودداری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه تصریح کرد: با توجه به موارد شناسایی‌شده و پس از انجام بررسی‌های لازم، یکی از پیمانکاران پسماندهای پزشکی و یکی از درمانگاه‌های شهر ارومیه به مراجع قضایی معرفی شدند و پرونده قضایی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد.

وی تأکید کرد: حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی و تخلیه یا سوزاندن این پسماندها در محیط، مطابق قانون برخورد خواهد کرد و موضوع تا حصول نتیجه نهایی از مراجع قضایی پیگیری می‌شود.
 

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