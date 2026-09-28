سوزاندن پسماند پزشکی در حاشیه رودخانه نازلوی ارومیه/معرفی پیمانکار به مراجع قضایی

به گزارش کردپرس، مختار خانی، اظهار کرد: پس از حضور کارشناسان در محل و انجام بررسی‌های اولیه، یکی از پیمانکاران پسماندهای پزشکی و همچنین یکی از درمانگاه‌های شهر ارومیه شناسایی شدند و موضوع تخلف مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفت.



وی افزود: بر اساس قانون مدیریت پسماند، پسماندهای پزشکی در زمره پسماندهای ویژه قرار دارند و مطابق ماده ۱۳ این قانون، مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و همچنین تخلیه و پخش آنها در محیط، فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.



خانی ادامه داد: تمامی مراکز درمانی، از جمله بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز بهداشتی، درمانگاه‌ها و سایر مراکز مشابه، موظفند پسماندهای پزشکی خود را مطابق ضوابط و برای بی‌خطرسازی و انتقال به مراکز مجاز، به شرکت‌ها و پیمانکاران دارای مجوز تحویل دهند و از هرگونه اختلاط، تخلیه، سوزاندن یا انتقال پسماندهای پزشکی خارج از ضوابط تعیین‌شده خودداری کنند.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه تصریح کرد: با توجه به موارد شناسایی‌شده و پس از انجام بررسی‌های لازم، یکی از پیمانکاران پسماندهای پزشکی و یکی از درمانگاه‌های شهر ارومیه به مراجع قضایی معرفی شدند و پرونده قضایی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد.



وی تأکید کرد: حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی و تخلیه یا سوزاندن این پسماندها در محیط، مطابق قانون برخورد خواهد کرد و موضوع تا حصول نتیجه نهایی از مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

