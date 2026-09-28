کشف پیکر یک تبعه خارجی در ارتفاعات پیرانشهر/علت مرگ نامشخص
به گزارش کردپرس، ابراهیم عزیزنژاد در جمع خبرنگاران افزود: جسد این تبعه خارجی در منطقه کوهستانی قیزقپان پیدا شد و با توجه به شرایط موجود، احتمال میرود وی هنگام عبور از این منطقه سختگذر دچار سقوط شده باشد.
او ادامه داد: پس از کشف جسد، پیکر متوفی توسط فوتبر شهرداری به سردخانه بیمارستان پیرانشهر منتقل و سپس برای انجام بررسیهای تخصصی و تعیین هویت به پزشکی قانونی ارجاع شد.
مسئول مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ پیرانشهر با تاکید بر اینکه جسد فاقد هرگونه مدرک شناسایی بود، ادامه داد: به دلیل گذشت بیش از ۱۰ روز از زمان فوت و متلاشی شدن پیکر، شناسایی هویت متوفی و تعیین علت دقیق مرگ نیازمند بررسیهای پزشکی قانونی است.
عزیزنژاد از رسانهها و شهروندان خواست از انتشار گمانهزنیها و اخبار تاییدنشده درباره هویت این فرد یا علت مرگ وی خودداری کنند.
او افزود: پس از مشخص شدن هویت متوفی و نتایج بررسیهای پزشکی قانونی، در صورت نیاز اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد.
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