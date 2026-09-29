کردپرس
استاندار آذربایجان غربی: کشت‌ گلخانه‌ای از راهکارهای مدیریت مصرف آب است
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۲:۰۲ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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استاندار آذربایجان غربی: کشت‌ گلخانه‌ای از راهکارهای مدیریت مصرف آب است

سرویس آذربایجان غربی-استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت و حرکت شتابان به سمت کشاورزی نوین، گفت: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای یکی از راهکارهای اساسی برای مدیریت مصرف آب، افزایش بهره‌وری تولید و کمک به احیای دریاچه ارومیه است و باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در آیین افتتاح واحد تولیدی گلخانه‌ای در روستای باراندوز شهرستان ارومیه، افزود: گلخانه‌ها با بهره‌وری بالا در مصرف آب، تولید محصول سالم و بازارپسند، زمینه افزایش تولید در کنار کاهش مصرف منابع آبی را فراهم می‌کنند و توسعه این ظرفیت‌ها باید به یکی از محورهای اصلی تحول در بخش کشاورزی استان تبدیل شود.

او همچنین با قدردانی از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: تداوم سرمایه‌گذاری در حوزه گلخانه‌ای، علاوه بر صیانت از منابع آب، می‌تواند به بهبود معیشت کشاورزان، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای صادراتی استان منجر شود.

استاندار آذربایجان‌غربی تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانسته و افزود: تکمیل زنجیره ارزش، ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده و ظرفیت‌های صادراتی استان را تقویت خواهد کرد.

رحمانی در پایان با بیان اینکه آینده کشاورزی آذربایجان‌غربی در گرو حرکت از کشت‌های سنتی و آب‌بر به سمت تولید دانش‌بنیان، کم‌آب‌بر و صادرات‌محور است، اضافه کرد: توسعه گلخانه‌ها می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی این تحول و گامی عملی در مسیر حفاظت از منابع آبی و احیای دریاچه ارومیه باشد.


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