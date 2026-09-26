رگبار باران در راه آذربایجان غربی/دما هفته آینده کاهش می یابد

سرویس آذربایجان غربی- رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی گفت: از وقوع رگبارهای متناوب باران در شمال و مرکز استان از روز دوشنبه خبر داد و گفت: روند کاهش تدریجی دما هم از هفته آینده آغاز می شود.

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با استمرار الگوهای پایدار در منطقه، تا اوایل هفته آینده شرایط جوی نسبتا آرام و بدون بارندگی بر استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.

او ادامه داد: با عبور امواج بارشی از تراز میانی جو، از روز دوشنبه هفته آینده و بویژه در نیمه شمالی و تا حدودی مرکزی استان شاهد رخداد رگبارهای متناوب باران همراه با رعدوبرق خواهیم بود که با وزش باد گاهی شدید در سطح استان همراه خواهد شد.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: از نظر دمایی نیز از هفته آینده و با شمالی شدن جریانات در منطقه، روند کاهش تدریجی دما در سطح استان پیش بینی می شود.