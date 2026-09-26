کردپرس
هفدهمین مورد اهدای عضو در آذربایجان غربی ثبت شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۱۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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هفدهمین مورد اهدای عضو در آذربایجان غربی ثبت شد

سرویس آذربایجان غربی- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی از ثبت هفدهمین مورد اهدای عضو استان در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام انسان‌دوستانه موجب نجات جان یک بیمار با مشکل کبدی در استان شد.

به گزارش کردپرس، علی افشانی در این باره افزود: یک عضو بدن شادروان «عزت بمپوری» مرد ۵۸ ساله اهل سلماس که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی در بیمارستان امام خمینی ارومیه به بیمار نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه این هفدهمین مورد اهدای عضو در آذربایجان‌غربی از ابتدای سال جاری است، اضافه کرد: با ثبت این مورد، تاکنون افزون بر ۴۰ بیمار با دریافت اعضای اهدایی، فرصت دوباره زندگی یافته‌اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر امکان ثبت نام برای اهدای عضو به صورت حضوری و اینترنتی فراهم بوده و افراد بالای ۱۸ سال می توانند نام‌نویسی کنند.

افشانی اظهار کرد: افراد واجد شرایط می‌توانند به معاونت درمان، واحد پیوند اعضا و یا واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مستقر در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه مراجعه کرده و فرآیند ثبت نام را انجام دهند.

وی گفت: همچنین امکان ثبت‌نام غیرحضوری از طریق سامانه الکترونیکی کشوری به آدرس ehdacenter.ir فراهم بوده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه و تکمیل اطلاعات خواسته شده، نسبت به دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

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