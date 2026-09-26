پیش بینی افزایش ٣٠ درصدی بارشهای پاییزی در آذربایجان غربی
به گزارش کردپرس، مجید رستگاری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۵ شهریور، ۴۵۱.۳ میلیمتر بارش در آذربایجانغربی ثبت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۵۷ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: میزان بارشهای ثبتشده در این مدت همچنین ۲۶ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده که تداوم این روند میتواند در بهبود وضعیت منابع آبی استان موثر باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با اشاره به پیشبینی وضعیت بارندگی در فصل پاییز ادامه داد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، انتظار میرود میزان بارشهای پاییزی استان ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از شرایط معمول باشد.
رستگاری گفت: افزایش بارندگی در صورت تحقق پیشبینیها میتواند زمینه تغذیه بیشتر سفرههای آب زیرزمینی را فراهم کند اما میزان تاثیر آن به عوامل مختلفی از جمله پراکنش و شدت بارش، وضعیت خاک و میزان نفوذ آب در زمین بستگی دارد.
وی اضافه کرد: میزان برداشت از آبخوانها نیز در وضعیت منابع آب زیرزمینی موثر است و افزایش بارش به تنهایی به معنای افزایش متناسب ذخایر آب زیرزمینی نیست.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی تاکید کرد: تداوم بارندگیهای مناسب در کنار مدیریت برداشت و مصرف آب میتواند به تقویت منابع زیرزمینی و بهبود وضعیت آبخوانهای استان کمک کند.
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