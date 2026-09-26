۴۷۲ هزار تن گندم از کشاورزان در آذربایجان غربی خریداری شد

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری، اظهار کرد: در راستای تحقق سیاست‌های دولت مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان محصولات استراتژیک، بیش از ۴۷۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان با ارزش تقریبی ۲۳۵ هزار میلیارد تومان خریداری شده است.

وی افزود: در این راستا، ۳۹ هزار و ۶۲۵ کشاورز گندمکار در سراسر استان با تحویل محصول خود در چرخه خرید تضمینی مشارکت داشته‌اند.

اصغری با ارائه جزئیات آماری از عملکرد شهرستان‌ها، بیان کرد: در رتبه‌بندی شهرستان‌های پیشرو در تولید و عرضه گندم، شهرستان بوکان با ۷۷ هزار تن در جایگاه نخست، ارومیه با ۵۸ هزار تن در رتبه دوم و شهرستان‌های چهاربرج، باروق و میاندوآب با ۴۹ هزار تن در ردیف سوم قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به نقش کلیدی شبکه توزیع در پایداری زنجیره تأمین، تصریح کرد: فرآیند خرید از طریق همکاری نزدیک میان شبکه تعاون روستایی با فعال‌سازی ۴۴ مرکز خرید تخصصی و همچنین همکاری اداره کل غله، سیلوهای خصوصی و کارخانجات آرد صورت می‌گیرد.

وی در پایان گفت: با ساماندهی و تجهیز ۷۲ مرکز خرید تضمینی، زیرساخت‌های لازم برای تخلیه، نگهداری و انتقال بی‌وقفه محصول فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که کشاورزان هیچ دغدغه‌ای بابت تخلیه و نگهداری محصول خود نخواهند داشت.