کردپرس
کشف ۹کیلوگرم نقره قاچاق در مرز سرو ارومیه
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۱۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کشف ۹کیلوگرم نقره قاچاق در مرز سرو ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۹کیلوگرم نقره قاچاق حین ورود به کشور در پست کنترل سرو هنگ مرزی ارومیه خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر، گفت: مرزبانان مستقر در پست کنترل سرو، حین انجام وظیفه و کنترل خودروها و مسافرین ورودی به داخل کشور، به یک نفر مسافر مظنون و اقدامات پیشگیرانه را در برنامه کاری خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مرزبانان در بازرسی بدنی، موفق شدند ۹ کیلوگرم نقره را که به صورت ماهرانه در قسمت‌های مختلف بدن جاسازی شده بود، کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی ریالی نقره‌های کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد. 

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