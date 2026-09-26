تام باراک درباره یکپارچهسازی پیشمرگه: ما با دولت یک ملت تعامل میکنیم، نه شبهنظامیان
به گزارش کردپرس، تام باراک، سفیر آمریکا در عراق و سوریه، در گفتوگو با شبکه روداو درباره یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه گفت: «یکپارچهسازی پیشمرگه بسیار امیدبخش است» و افزود که آمریکا با «دولت یک ملت» تعامل میکند و با شبهنظامیان تعامل نخواهد کرد.
وی تأکید کرد که آینده عراق به وجود «یک ملت و یک دولت» وابسته است.
باراک درباره نقش خود در روند یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه نیز گفت: «من فقط قهوه و چای میگردانم و همه را آرام نگه میدارم.»
سفیر آمریکا درباره وضعیت سوریه نیز گفت احمد الشرع، «رهبر جوانی است» که تلاش میکند خود را با پایگاههای مردمی هماهنگ کند و به همین دلیل به او فرصت داده میشود.
باراک پیشتر نیز درباره خروج نیروهای آمریکا و ائتلاف بینالمللی و همچنین نیروهای ترکیه از عراق گفته بود که روند خروج بر اساس سازوکار و جدول زمانی مشخصشده میان دو دولت انجام خواهد شد و تحولات منطقه تلاشی برای بازتنظیم نظام روابط میان کشورهاست.
وی همچنین تأکید کرده بود که واگذاری پایگاه نظامی زلیکان میتواند به امنیت هر دو کشور کمک کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بر اساس توافق میان بغداد و آنکارا، قرار است نیروهای ارتش ترکیه تا پایان سال جاری میلادی بهطور کامل پایگاه باشیک ـ زلیکان در دشت نینوا را ترک کنند. همزمان، نیروهای ائتلاف بینالمللی نیز قرار است تا ۳۰ سپتامبر بهطور کامل از عراق خارج شوند.
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