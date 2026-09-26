پزشکیان: در صورت پذیرش پیشنهاد ایران، آماده اجرای توافق درباره تنگه هرمز هستیم
به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران در گفتوگو با برنامه «فیس دِ نیشن» شبکه سیبیاس نیوز، در پاسخ به سوالی درباره احتمال دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در نیویورک گفت که میان ایران و آمریکا «فضای بیاعتمادی» شکل گرفته است.
پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا حاضر بود در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل با ترامپ دیدار کند، گفت که پیش از هر چیز باید مشخص باشد که دو طرف دقیقاً درباره چه موضوعاتی قصد دستیابی به تفاهم دارند.
وی با اشاره به اینکه آمریکا در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده است، تاکید کرد که بیاعتمادی میان دو کشور مانع مهمی برای دیدار مستقیم است.
وی در عین حال گفت اگر آمریکا جدیدترین پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد، تهران به تعهدات خود پایبند خواهد بود.
پزشکیان با اشاره به افزایش تحریمها، تهدیدها و حملات آمریکا علیه ایران و عمل نکردن واشنگتن به تعهدات مکتوب، پرسید که اگر دو طرف وارد مذاکره شوند، آیا آمریکا به تعهدات خود عمل خواهد کرد یا خیر؟
آغاز روند بازگشایی تنگه هرمز پس از پذیرش پیشنهاد ایران
پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره زمان دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات گفت که در صورت رسیدن این پیام به رئیسجمهور آمریکا و طرفهای درگیر در مذاکرات، روند اجرای پیشنهاد از همان روزی که واشنگتن آن را بپذیرد، آغاز خواهد شد.
وی همچنین آمریکا را مسئول فروپاشی یادداشت تفاهم حاصل شده در تابستان دانست.
پزشکیان درباره احتمال توافق اولیه ایران و آمریکا نیز گفت که اگر دو طرف بر اساس چارچوب این توافق عمل کنند، همه به تعهدات خود پایبند خواهند بود.
ایران اجازه ورود بازرسان هستهای سازمان ملل را میدهد
پزشکیان در پاسخ به پرسش مجری درباره اینکه آیا ایران اجازه ورود بازرسان سازمان ملل را خواهد داد، گفت: «کاملاً درست است.»
وی در پاسخ به پرسش مجدد درباره دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز گفت که اگر آنها خواهان ورود و انجام بازرسی باشند، ایران میتواند در جریان مذاکرات درباره این موضوع به توافق برسد.
پزشکیان همچنین تأکید کرد که ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست و توسعه سلاح هستهای «حرام» است.
وی افزود که حتی اگر برخی افراد در ایران خواهان ساخت چنین سلاحی باشند، از نظر دینی اجازه دنبال کردن این مسیر را ندارند.
ارتباط با رهبر انقلاب
پزشکیان در بخش دیگری از این گفتوگو درباره ارتباط خود با آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که وی «هیچ مشکل یا چالش خاص و مستمری از نظر سلامتی ندارد».
رئیسجمهور ایران گفت که اخیرا ۲ بار با آیتالله سید مجتبی خامنهای دیدار کرده و یکی از این دیدارها بیش از هفت ساعت به طول انجامیده است.
پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره نقش رهبر انقلاب در سیاست خارجی نیز توضیح داد که تیمی متشکل از ۶ نفر از نهادهای مختلف، نیروهای امنیتی، نمایندگان مجلس و دستگاههای دولتی، درباره فرایندهای تصمیمگیری گفتوگو و مشورت میکنند و تصمیمها از طریق هماهنگی میان این افراد اتخاذ میشود.
مجری برنامه در ادامه با اشاره به اینکه مقامهای ایرانی چند ماه پیش در شرایط جنگی و در پناهگاهها قرار داشتند، درباره نحوه اداره کشور در آن شرایط سوال کرد و پزشکیان نیز در پاسخ گفت که مقامات ایران در پناهگاه نبودهاند و اگر چنین شرایطی وجود داشت، امور کشور نمیتوانست به فعالیت خود ادامه دهد.
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